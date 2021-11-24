【搵鬼去電視城】女拔田徑健將入讀港大　文武皆能劉倬昕：喜歡贏不喜歡落後

▲ 田徑健將劉倬昕名校出身，她自訂時間表兼顧學業。

21歲的港隊田徑運動員劉倬昕（Sam）踩過界加入電視圈，充滿陽光活力氣息的Sam，意想不到參與了靈異節目《搵鬼去電視城》，與王虹茵、胡敏芝、布樂文等一眾後生仔女輪流擔任「探靈勇者」。

早前劉倬昕接受TOPick專訪，講拍靈異節目的點滴外，還分享當運動員的心路歷程。

8歲已開始接受田徑訓練的Sam直言，運動可鍛鍊意志，而這份「跑下去」的堅毅精神有助自己當藝人：「我喜歡贏，不喜歡落後，長江後浪推前浪，不希望年紀比我輕的人跑得比我快。」

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▲ （湯致遠攝）

劉倬昕天生大膽

TVB的J2台近日正在播靈異節目《搵鬼去電視城》，並找來一班年青藝人到電視城猛鬼之地探靈，其中一人為劉倬昕。

劉倬昕自認膽大，入戲院最愛睇鬼片，自覺屬「靈異體質」的他為免家人擔心，拍攝初期不敢告之家人：「一直感覺到靈體存在，譬如早年去泰國為比賽集訓時，當時在酒店感覺到兼看到，是鬼壓床的經歷，之後告訴同行朋友時，他們踏入房時身上的佛牌即爆了。」

▲ 劉倬昕有份拍攝節目《搵鬼去電視城》。

喜愛演藝演出

拍攝《搵鬼去電視城》期間，劉倬昕也表示遇到怪事：「在排舞室拍攝第一集時，師父跟我有隻女鬼幾喜愛我，跟我有一點纏綿，停機之後她依然伏在我旁邊。」問到可感害怕？她說：「又不會，是一種緣份和邂逅。」劉倬昕自細喜歡專研面相和水晶，為「神婆」一名。

擔任主持外，劉倬昕更開設個人頻道做KOL，自言喜歡唱歌、跳舞和當主持：「自從中學時候做活動司儀，便發現自己喜愛做幕前，喜歡舞台的Spolight在自己身上，很享受這感覺。」

▲ 劉倬昕於「On Air KOL 2021」青年培訓計劃中奪獎。（被訪者提供）

無心插柳入行

不過劉倬昕當藝人屬無心插柳，在今年6月，劉倬昕陪朋友面試TVB藝訓班，自己誤打誤撞下被取錄。直言有興趣加入電視圈的Sam

有興趣加入電視圈的Sam，正於香港大學文學院就讀4年級，於是申請休學半年當實習生：「最想當綜藝節目主持，可能份人不怕醜吧。」

自言反而暫對拍劇興趣不大：「電視劇角色有著很多經歷，但拍攝過程未必感受到演戲的快感，因很多時一個鏡頭要幾個take，這是我在實習期內的體會，反而做綜藝節目主持是一鏡到底，充滿現場感，早前於《開心大綜藝》的體會感覺很正。」

▲ 劉倬昕為香港田徑隊成員。（被訪者提供）

女拔運動健將

其實劉倬昕未當藝人前，已是本地體育界明星。劉倬昕讀小四時已參加田徑賽，於中三加入港隊，專長400米短跑：「當年覺得紅黑配搭運動服很美，所以加入田徑隊，起初純粹玩下，之後參加學界比賽獲獎，自覺又很喜愛這運動，所以就繼續吧。」

劉倬昕當年就讀的拔萃女書院於學界D1田徑賽曾13連霸，他在課餘時抽空操練，為練跑付出不少汗水：「訓練的高峰期在中學時代，因為要應付D1賽事，一星期要練習五日，每日練四至五小時，所以在放學後趕緊把功課做完。」

▲ 劉倬昕中學時就讀拔萃女書院，更加入田徑隊。（被訪者提供）

心理質素最重要

對於運動員來說，最艱難是面對瓶頸位，劉倬昕說：「若跑步成績一直沒有提升，會思考是否練跑方式出問題，之後返回Recovery Run過程，要再等候下一賽季才可出賽。另外季節也會影響表現，秋天比賽會比較好。」

至於如何度過難關，劉倬昕謂心理質素很重要：「要相信自己，有一夥想進步的心，年輕時總有出戰奧運的目標吧，當然年長後才發現很難達標。」

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技術方面，跑手透過「能量系統」訓練來加強速度：「要練習乳酸系統（Lactate System）和無氧系統（anaerobic system），針對不同階段的需要而作出訓練。」

劉倬昕謂當年參加學界比賽倍感壓力：「因為學校的命運掌握在自己手裡，最緊張是中五那年作賽，因為負責接力賽最後一捧，而我們的分數有少許落後，所以要贏這場賽事才可以讓學校連霸，最終贏了，覺得很開心和興奮，很多師妹也望著我。」

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不喜歡落後

運動員有著比一般人強韌的意志力，不會輕易放棄，問劉倬昕甚麼力量令其繼續跑下去，他坦白回應：「我喜歡贏，不喜歡落後，長江後浪推前浪，不希望年紀比我輕的人跑得比我快。」

劉倬昕不諱言初入大學時想過放棄跑步，之後重拾那團火，可惜疫情下沒法練跑，亦令其體能下降：「讀大學時參加了全國大學生運動會，迫使我勤力練跑，於初賽裡更奪得第二名，但於決賽時因太緊張而失準，最終只得第四名，所以很想加緊練跑於比賽中奪獎才退疫，但疫情下比賽停辦兩屆，我的狀態也下跌了，現在仍然計劃緊跑步的前路。」

劉倬昕近年有擔任助教，將來或考教練牌：「希望可以傳授給下一代。」

▲ （湯致遠攝）

中學慢慢開竅

劉倬昕不喜歡落後，其實在學業跑道上，劉倬昕也「跑得前」。他出身名校，小學就讀瑪利曼小學，其後於田徑教練下推薦報考拔萃女書院，結果成功考入。

劉倬昕的亦不是靠田徑取得學位，本身學業成績亦優異，在HKDSE考獲Best5 29分成績，可說運動與學業兩兼顧：「本身很喜歡讀書，視作為興趣，這是真心話，當年參加比賽難免為我帶來壓力，於中五和中六為應付公開考試而停止練跑，反令我舒服一點。」

另外，老師的教導亦很重要：「小學時的成績還好，踏入中學階段開始慢慢開竅，或許因為遇到一些好老師吧，從前數學科成績很水皮，由於老師教得好，最後於公開考試考獲5**滿分成績。」

▲ 劉倬昕正於香港大學文學院就讀四年級。（取自instagram）

自訂溫習時間表

讀書方面，劉倬昕亦不用父母操心，自己訂立溫習時間表：「中六時學校會安排Study leave，考試前放假一至兩個月讓我們溫習，那段期間我會早上8點起床吃過早餐，然後開始溫習，譬如早上溫習歷史科兼做題目，下午就溫數學科，夜晚食過飯兼看看劇集，之後再繼續溫習另一科目。」

雖然父親開設補習社兼任老師，不過雙親並非「虎爸」、「虎媽」，從沒催谷女兒入名校：「父母都幾free，沒有迫上甚麼興趣班，反而由我去挑選，所以成長過程幾愉快。」

不過劉倬昕年幼時，父親也幫溫習：「尤其年幼未找到合適的溫習方式時，爸爸的幫忙是很重要，他主要幫我溫習數學科。」

▲ （取自instagram）

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劉倬昕正於港大文學院修讀學士學位，他謂閱讀文學作品是跟前人的一種聯繫：「如果我們沒法閱讀古文，譬如莎士比亞的作品，那就會失傳呢。但很多前人的概念如孔子，至今依然很受用，所以我覺得讀文學幾有意義。」

由於副修教育科，劉倬昕計劃將來加入教師行業：「因為父母從事教育相關工作，所以我有志投新這一行業。」

記者：游艾維