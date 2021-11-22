【靚太安樂窩】情侶490呎單位改造成男人的浪漫　電單車迷男友珍藏全公開

▲ 一對小情侶住在約500呎單位，兩房兩廳，還有露台。

ViuTV節目《宜家宅急變》由強尼、練美娟和沈殷怡擔任主持，第三集到訪了一對小情侶，約500呎的單位。二人拍拖5年，同居了一年多的時間，不過家中卻沒有「家的感覺」，皆因家中只得基本傢俬，十分簡陋，二人更沒有衣櫃放置衣物，整個家居沒好好規劃。

▲ ViuTV節目《宜家宅急變》由強尼、練美娟和沈殷怡擔任主持。 （圖片來源：影片截圖）

昨晚（21日）播出的《宜家宅急變》來到一對小情侶Owen（男户主），Holam（女户主）及兩隻小狗的家，兩房兩廳及一個露台， 約500呎的單位。改造前沒有「家的感覺」之餘，也沒有合適的傢俬放置在合適的地方，喜歡與朋友開派對的他們，沒有足夠可以用餐的飯桌，露台更荒廢約一年的時間沒有使用，因此他們需要將整個單位來個大變身。

▲ 第三集到訪OWEN及HOLAM一對小情侶約500呎的單位。（圖片來源：影片截圖）

飯客廳改造前：

客廳只得基本傢俬，十分簡單，因飯桌較小，假日喜歡開派對的他們，飯桌是不足夠招呼6至8位朋友，需要到會所借用飯桌才有足夠地方用餐。另外只得一張小茶几與朋友一起玩桌上遊戲。由於二人的朋友有機會留宿，他們只得一張可以「放大」的梳發讓他們睡覺。

而廳中的梳妝台更淪落成雜物枱，男户主心愛的電單車頭盔亦沒有空間展示，只可以收藏在櫃內。二人對於傢俬無從入手，怕不合適。

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飯客廳改造後：

風格比改造前更型格，帶有一點工業風，氣氛感覺較為放鬆，而男户主對客廳最滿意的傢俬是梳發，因為L形梳發可以變身成梳發床，可以讓Owen及Holam每人一邊與心愛的小狗一起坐。梳發下有較大的儲物空間，二人可以把不常用的雜物放入。

飯桌方面，桌子比以前較為高身，可以方便女户主整蛋糕，飯桌下還有擺放做蛋糕的工具，及愛犬的日常用品，方便拿東西之餘又有額外的收納空間。朋友來到時，他們可以舒服地坐在一起吃飯。

室內的風格與收藏品的風格統一，因此男户主的頭盔都可以當成裝飾，收藏品可以放出來展示一番，滿足了男户主的一大心願。

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露台改造前：

二人最喜歡是家中的露台，入住前想晚上可以出外觀星，又讓愛犬到露台上走動。可惜二人對上一次踏進露台已約一年前，現時已「荒廢」，甚至連門都沒有打開。由於露台形狀窄而長，要晾曬衣物的話，他們需特地收摺起晾衣架，空間十分狹窄。

二人試過裝飾露台，卻時常碰壁，如鋪草皮時會出現積水，露台的燈飾更因為室外沒有電源，而需要從室內取電，既危險又不美觀。

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露台改造前後：

長露台分成了三部分，一邊是燒烤，一邊可以享受日光浴，另一邊可以晾曬衣物。設計團隊為他們簡選了適合户外使用的物料家品，地板還有隔層，容易清洗。還放置了一張長椅子，不但可以讓他們安坐享受，還可以晾曬衣物，一舉兩得。

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房間改造前：

二人沒有衣櫃放置衣物，女户主只用膠箱及收納箱放置衣物，如堆疊式「衣櫃」，由於衣服比較多，因此要先「看清楚」才可以從箱內拿出。而男户主則是旅遊式「衣櫃」，用行李箱放置衣物，令人訝異。

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房間改造後：

房間劃分成兩個部份，一邊用來睡床，而另一邊是衣帽間。房間簡單為主，變成寧靜舒服的空間。睡床面開窗位，可以觀看外面風景，比較開揚，令人提神，不會感到侷促。

而衣櫃方面則有別於傳統衣櫃，設計團隊運用了整面牆的空間，度身訂造一個大幅的衣櫃牆，二人可以分類放不同種類的衣物，令感覺更為整齊。再利用開放式傢俬配件，可以按需求去組合出不同的儲物間格。

床頭亦設有床頭櫃，可以放日用品之餘，又可以可以放日用品，再增添合適的植物點綴家居，增添一份溫暖的感覺。

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整個改造令Owen及Holam十分滿意，空間感變得更大，家品的選擇都合適他們，二人重拾了家的感覺，成為理想的家。

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記者：蕭雅文