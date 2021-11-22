【人口老化】羅致光指高齡化令安老服務受挑戰　須強化居家安老的支援

▲ 羅致光指高齡長者數目增長迅速，須強化居家安老的支援。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（22日）出席長者安居協會的25周年慶典致辭指，香港作為世界上最長壽的地區之一，高齡長者數目的增長迅速，安老服務將會是首當其衝的問題。

羅致光指，根據政府統計處於2020年的估算，85歲以上的人口在2041年會達到55萬，即現時的2.4倍；至2061年更會增加至近84萬，即現時的近3.7倍。他表示，由現時至2058年的40年間，需增加1,200間資助安老院，惟或會面對土地不足和人手短缺。

故此，羅致光認為政府必須強化對居家安老的支援，透過科技減輕人口高齡化所帶來的挑戰。他表示政府正積極推廣樂齡科技，鼓勵更多長者及相關機構能夠善用樂齡科技，減低因認知能力及機能衰退所帶來的不便，從而降低或延後對長期護理的需要，並同時減輕護理人員及照顧者的負擔和壓力。

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責任編輯：李榮忠