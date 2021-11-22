【超市大搜查】E466或致慢性腸炎克隆氏症　盤點27款不含E466奶茶飲品【附完整名單】

▲ 盤點27款不含E466奶茶飲品。

天氣日漸轉涼，特別適合沖一杯熱飲暖身。TOPick搜羅市面35款奶茶飲品，發現部份奶茶沖劑飲品含有添加劑E466。中大曾引述海外研究指，添加劑Carboxymethyl Cellulose（E466）及Polysorbate 80（E433）會破壞腸道微生態，從而增加患上肥胖、糖尿病、代謝綜合症、克隆氏症及大腸癌的風險。

E466可致腸發炎 症狀如腹瀉、腹痛、大便帶黏液

中大曾於2017年發表報告指，海外初步研究發現E466及E433會引致腸發炎。炎症性腸病可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎兩大類，患者的消化道會發炎和潰爛。發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，症狀更會終身伴隨病人。患者一般需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術治療。

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TOPick為此搜羅市面35款奶茶飲品，包括樽裝奶茶及沖劑，檢閱產品是否含有E466及E433。調查涉及17個品牌，如Lipton、維他、大排檔、伯朗奶茶、捷榮、太興等。結果發現，有8款奶茶沖劑均含有E466，沒有產品含有E433。

不含E466的27款奶茶飲品：

即沖奶茶：

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即飲奶茶（樽裝/罐裝/紙盒裝）：

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8款含有E466奶茶飲品

至於含有E466的8款飲品，都屬於奶茶沖劑，其中7款均為Lipton品牌。在TOPick搜羅的8款Lipton奶茶沖劑中，只有「Lipton金裝倍醇奶茶」不含E466。

而餘下的1款含有E466飲品，則為「捷榮3合1港式奶茶」。

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除了要留意添加劑E466外，TOPick亦留意到部份奶茶產品含有其他乳化劑、增稠劑、棕櫚油，或糖份較高，消費者選購時應細閱營養標籤。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）曾接受TOPick訪問，提到市面上三合一奶茶，添加的是游離糖，飲用後血糖升幅會更快，屬高升糖指數食品，加上又毋須咀嚼，因此很易影響血糖波動，又會引致肥胖，長遠可致糖尿病等情形出現。建議三高人士（高血脂、高血壓、高血糖）千萬不要晚上飲用。

至於兒童，也不宜飲用三合一奶茶，因為飲品含有咖啡因，然而小朋友代謝咖啡因的能力，比大人低很多，經常飲用會影響他們的專注力、集中力，以及腦部神經中樞發展，所以最好盡量避免飲用，而午餐或晚餐後，亦千萬不要飲茶或有咖啡因的飲品。

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責任編輯：楊宛茜