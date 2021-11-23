【九巴試車】擬拓展郊區交通路線　275R正申請雙層行車

▲ 275R正申請雙層行車。（陳靜儀攝）

九巴擬申辦多條郊遊巴士路綫，惟部分因有替代公共交通路綫，未獲運輸署接納，九巴稱正安排275R（大埔墟至烏蛟騰）綫，由單層巴士改作雙層行駛，據了解，九巴正在新娘潭路一帶試車。九巴亦正申請將2條由荃灣、觀塘往大美督巴士綫服務時間，擴展至周末及周日。

據了解，九巴有意擴展郊區巴士路綫服務，包括擬申辦由大埔墟站來往鹿頸，西貢市中心來往萬宜路的路綫、將現時只在周一至五服務的73P（大美督至荃灣）和74E（大美督至觀塘），擴展至周末及周日運行。另外，亦希望將275R綫改作雙層巴士運行。

新娘潭路一帶 雙層巴試275R綫

據悉，由於現時275R綫在郊遊高峰期繁忙時段，載客量逾90%，所以九巴希望安排雙層巴士行走該路綫疏導乘客。早前已在新娘潭路一帶試車，由2架雙層巴士在涌尾燒烤場、新娘潭路和烏蛟騰路交界來回行駛，如常通過彎位和斜路。

運輸署回應指，在考慮是否批准雙層巴士行駛個別路綫時，會審視道路設計、道路安全、乘客需求及資源運用等因素。署方曾與九巴以雙層巴士行駛第275R號綫進行路試，並正與九巴跟進有關道路安全意見。

有其他運輸工具 部分路綫被拒

運輸署又指，早前接獲九巴申請於周末及公眾假期開辦來往西貢市中心與萬宜路、及大埔墟站與鹿頸的巴士服務。就來往西貢路綫的申請，運輸署認為現時往返西貢市中心及萬宜路一帶的乘客，已有合適的公共運輸服務，故署方未有接納申請。

至於來往大埔墟站與鹿頸的申請，署方認為前往鹿頸的56K小巴已足以應付乘客需求，加上新娘潭路沿路近鹿頸一帶沒有合適的掉頭位置及設施供專營巴士營運，因此署方未有接納申請。

另外，署方正檢視九巴擬於周末及公眾假期，提供往返大美督及市區的巴士服務的申請。

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責任編輯：陳梓蔚