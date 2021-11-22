【死因研訊】少女入院後3周心肌炎離世　死因庭裁定死於自然

▲ 死者家屬今到死因庭旁聽。（梁錦麟攝）

21歲少女4年前到瑪嘉烈醫院求醫後3周因心肌炎離世。死因裁判庭展開研訊後，陪審團今（22日）經過約3小時退庭商議後，一致裁定死者死於自然，並向醫管局提出7項建議。

死者蘇潔茵（終年21歲）於2017年1月4日，因頭暈到瑪嘉烈醫院求醫，最終被診斷為心肌炎。死者入院期間獲處方抗生素後逾9小時方注射，死者曾出現4次心臟停頓，3周後因心肌炎離世。

死因裁判官黃偉權今早引導4男1女陪審團時指，陪審團可就死亡結論裁定死於自然、死於不幸或存疑裁決。

死因裁判官黃偉權引導陪審團時指，若陪審團陪審團接納死者死因為病毒性心肌炎併發肺炎、橫斑肌溶解及缺氧性腦損傷，死者則屬死於疾病。

死因裁判官續指，陪審團可就死亡結論裁定死於自然、死於不幸或存疑裁決。死因裁判官解釋，死於不幸與死於疾病的分別是在於，考慮死者患上甚麼疾病。而死亡結論並不代表相關人員是否需要負上責任。

死因裁判官續指，若死者患上潛在致命疾病，在醫治下不能阻止死者，屬死於自然。若死者患有的疾病不會危害到生命，但接受治療後最終死亡，屬死於不幸。若聽取所有證供仍沒有結論，仍未有裁決，屬存疑裁決。

陪審團一致裁定死者死於自然，並向醫管局提出7項建議包括：

1 .就事件設定準則，並定立合理時間指引，指示抽血至化驗結果的時間，並監察工作進度。

2.就約束病人方面定立明確指引。

3.懷疑病人心臟有問題時，內科病房需加強使用病人監察儀器，如心臟超聲波及心率監測儀。同時亦要諮詢心臟科醫生。

4.必須安排年資較高的醫生加入夜間住院醫生團隊。

5.檢討早期預警機制，即血壓達200時才通知醫生的現行做法。

6.確保醫生處方的藥物在合理時間內給予病人服用及注射。

7.就醫護人員人手不足，需增加醫護人手，以確保盡快對病人有適切的照顧及治療。

▲ 死者蘇潔茵。（死者家屬提供）

死因裁判官黃偉權裁決後向家屬致以慰問，指死者年青去世，對家屬打擊大，相信任何人都難以接受，希望家屬能盡快走出傷痛陰霾。

死者胞姐於裁決後向傳媒表示，對死因庭裁決沒有期望，她表示由申請法援開始已有很多事未能做到，由最初的憤怒，慢慢變成無助。死者胞姐稱，裁決結果似乎給予家屬交代，但並不是家屬關注的重點，自己會試圖接受。

死者胞姐指，由於沒有法律代表，家屬甚至連開庭程序也不清楚，整個研訊都是靠自己摸索，反觀醫管局每次均有律師團隊協助，因此父親作供時，在不清楚法律程序下，說不到很多希望表達的說話。

死者胞姐續指，由於父親的書面證供較為完整，曾希望呈上死因庭但遭拒絕，媽媽第一身將胞妹送上救護車，自己亦曾希望申請媽媽作證人，但亦遭拒絕。胞姐指曾嘗試申請法律援助，但亦被拒絕。在上訴被拒後，法援以書面回覆她指，法援一方在參考專家報告後，認為未有證據證明院方有不足之處，因此拒絕批核。

死者母親表示「小市民點同醫管局鬥」，期間多次泣不成聲，需要丈夫在旁安慰。死者胞姐指，在妹妹被放往進行電腦掃描前，曾於病房內「綁手綁腳」，期間曾對媽媽說「救我，我唔想死。」，相信這是母親激動的原因。

死者胞姐憶述，妹妹生前很乖巧及孝順，生前修讀幼兒教育科，並完成實習期，成為幼稚園老師是她一直以來的心願。胞姐指自妹妹離世後，家人一直都不敢主動提起妹妹，因每次提起時母親都會很激動。胞姐指妹妹於1月26日離世，時間正值春節前，家中每逢春節時均充斥陰霾，一家已有數年未有慶祝春節。



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記者：梁錦麟