【死因研訊】21歲少女入院3周後心肌炎離世　死因庭陪審團裁定死於自然

▲ 21歲少女入院3周後心肌炎離世，死因庭陪審團裁定死於自然。（資料圖片）

21歲少女4年前到瑪嘉烈醫院求醫後3周因心肌炎離世。死因裁判庭展開研訊後，陪審團今（22日）經過約3小時退庭商議後，一致裁定死者死於自然，並一致向醫管局提出7項建議。

死因裁判官黃偉權今早引導4男1女陪審團時指，陪審團可就死亡結論裁定死於自然、死於不幸或存疑裁決。裁判官完成引導後，陪審團正退庭商議。

死者蘇潔茵（終年21歲）於2017年1月4日，因頭暈到瑪嘉烈醫院求醫，最終被診斷為心肌炎。死者入院期間獲處方抗生素後逾9小時方注射，死者曾出現4次心臟停頓，3周後因心肌炎離世。

死因裁判官黃偉權引導陪審團時指，若陪審團陪審團接納死者死因為病毒性心肌炎併發肺炎、橫斑肌溶解及缺氧性腦損傷，死者則屬死於疾病。

死因裁判官續指，陪審團可就死亡結論裁定死於自然、死於不幸或存疑裁決。死因裁判官解釋，死於不幸與死於疾病的分別是在於，考慮死者患上甚麼疾病。而死亡結論並不代表相關人員是否需要負上責任。

死因裁判官續指，若死者患上潛在致命疾病，在醫治下不能阻止死者，屬死於自然。若死者患有的疾病不會危害到生命，但接受治療後最終死亡，屬死於不幸。若聽取所有證供仍沒有結論，仍未有裁決，屬存疑裁決。

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記者：梁錦麟