【咬脫左耳】無業漢涉咬脫趙家賢左耳案續審　辯方證人形容被告案發時有如瘋狂狀態

▲ 涉案被告陳真被控3項有意圖而傷人罪及1項普通襲擊罪。（資料圖片）

前東區區議員趙家賢於2019年被咬甩左耳案今（22日）於高等法院續審。辯方今傳召辯方證人指，他曾目睹其中1名傷者舉起拳頭向被告衝過去，惟遭被告推到牆邊，被告隨後被看見手持生果刀，證人又形容被告持刀傷人時有如瘋狂狀態。

控方今午繼續盤問被告時，提及被告於事發後曾向警方投訴自己在案發現場遭人拳打腳踢，控方並於庭上讀出被告當時的書面供詞，指他能說出2019年11月3日當晚約晚上7時，他在太古城中心外，聽到有人用廣東話說類似「滾回去」的意思，他於是回頭跟那群人理論，突然就有一群人衝過來襲擊他，但由於當時太混亂，因此被告看不清楚是誰人以什麼物品襲擊他。

控方指出上述供詞反映被告知悉自己受襲，亦能說出受襲的時間，根本並非他早前所指的腦袋一片空白。被告回應指，他在錄口供前曾觀看閉路電視片段，因此他只是向警方轉講述片段內容。

控方反駁指被告於口供中亦沒有提到自己曾觀看閉路電視片段，亦沒有提到自己腦袋一片空白，被告回應指因為當時警方只是詢問他為什麼會被打。控方直指被告自稱案發時一片空白，只是一派胡言，他只是因為喝了酒，壯了膽，於是刀傷他人、對他人拳打腳踢，又咬脫趙的左耳，被告否認說法。

辯方其後又傳召香港電訊助理副總裁鄧國基擔任辯方證人。居於太古城的鄧今供稱，案發當晚他外出為家人買晚餐，並於約晚上7時半離開太古城中心，期間聽到前方傳來爭吵聲，他於是拿出手機拍了3至4秒的片段，惟後來爭吵更為激烈，他便放下手機。

鄧續指，他目睹1名灰衣男子與1名黑衣男子和1名長髮女子在爭執，鄧於是上前欲安撫各人，期間看到黑衣舉起拳頭衝向灰衣男子，灰衣男子便將黑衣男子推到牆邊，隨後鄧看到灰衣男子手持刀。

控方盤問鄧時，問及他認為當時灰衣男子看來像不像沒有意識，鄧回應指他最初見到灰衣男子時，並不覺得對方很粗野，惟後來看到他用刀襲擊他人時，覺得他好像在瘋狂狀態。案件明（23日）續審。

涉案被告陳真被控3項有意圖而傷人罪及1項普通襲擊罪，控罪指被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害3人。被告另被控1項普通襲擊罪，控罪指被告於同日同地襲擊梁瑩瑩。

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記者：楊詠渝