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【消費物價】10月基本通脹率稍升至1.1%　受電費及新鮮蔬菜價格升幅所致

社會 16:42 2021/11/22

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10月基本通脹率稍升至1.1%，受電費及新鮮蔬菜價格升幅所致。（陳靜儀攝）

政府統計處今日（22日）公布香港2021年10月份消費物價指數，本港10月份整體消費物價按年升1.7%，較9月份的相應升幅1.4%為高。政府指，綜合消費物價指數在10月份有較大的按年升幅，主要是由於自2021年10月份開始，差餉寬免的上限由每個應繳差餉物業每季1,500元下調至1,000元。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在10月份基本通脹率為1.1%，較9月份1.0%稍高，主要是由於電力費用和新鮮蔬菜價格升幅擴大所致。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至10月止的三個月的平均每月變動率為0.2%，而截至9月止的三個月的相應變動率則為-0.7%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率均為0.1%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在10月份的按年升幅分別為2.1%、1.6%及1.5%，而9月份的相應升幅則分別為1.6%、1.2%及1.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在10月份的按年升幅分別為1.1%、1.0%及1.2%，在9月份的升幅則分別為0.9%、0.9%及1.2%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在10月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升28.1%）、衣履（上升6.1%）、交通（上升5.7%）、外出用膳及外賣（上升2.5%）、耐用物品（上升2.0%）、基本食品（上升1.8%）、雜項服務（上升0.9%）和煙酒（上升0.7%）。

政府發言人表示，基本消費物價通脹率由9月份的1.0%微升至10月份的1.1%。能源相關項目和個別主要消費物價指數組成項目（包括衣履和交通）的價格錄得較為明顯的按年升幅，而許多其他主要組成項目承受的價格壓力則仍然輕微。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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