【打機攞學分】《世紀帝國4》破關取學分　大學教授開明教學打機學歷史

▲ 美國亞利桑那大學推出「打機取學分」計劃，玩家破關後可獲歷史系課程一學分。

在不少父母眼中，子女專注打機不免會影響學業，但美國有大學推出「打機取學分」計劃，只要學生破關後通過評估，便可成功獲得歷史系課程一學分。這個行動讓學生名正言順打機學歷史，外界反應亦不俗，讚賞大學及教授們的開明。

破關獲歷史系課程一學分

美國亞利桑那大學（The University of Arizona）宣布，只要學生在近期大熱的即時戰略遊戲《世紀帝國4》（Age of Empires IV）中，完成指定4個戰役的4個關鍵點，即可得到校方認可，獲得歷史系課程一學分。據大學網頁資料顯示，該校歷史系系主任、羅馬歷史副教授Alison Futrell及中世紀歷史副教授Paul Milliman有份策劃，Alison Futrell表示︰

我們對這種想法感到很興奮，將課程放在不同的框架中，並且向大眾提供公開的機會，讓人們尋找審視歷史的方法。

《世紀帝國4》提供8個文明，包括英格蘭、中國、法蘭西、神聖羅馬、蒙古、羅斯、德里蘇丹、阿拔斯，以4個不同戰役共40場戰鬥為中心進行，包括諾曼人、百年戰爭、蒙古帝國和莫斯科的崛起。

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戰略遊戲包含豐富歷史資料

兩位副教授都參與了這次微軟開發的《世紀帝國4》中，他們在戰役模式中的「照亮歷史」部分擔當歷史監製，也提供相關歷史事件補充，如諾曼第人征服英格蘭、英法百年戰爭等。當微軟向他們提出類似打機換學分的建議時，他們都不曾想過能以這種方式「改變歷史」。

當玩家完成遊戲戰役部分後，可以參加兩位副教授為遊戲特別設計的網上評估，只要通過評估後，就能獲取學分。當然學分要在玩家正式入讀該校才算有效，校方希望能將有潛質的玩家變成該校學生。消息傳出後，引起公眾關注，有網民指這個戰略遊戲中所包含的歷史資料及元素豐富，可說是教科書級別。

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責任編輯：王明芳