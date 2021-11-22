【漂書節2021】柴灣青年廣場放漂超過1.2萬本書　港隊女將分享減壓心得及推介好書

▲ 青年廣場舉辦的「漂書節2021」完滿結束，共吸引超過1,000人參與，放漂超過一萬二千本書。

青年廣場舉辦的「漂書節2021」已於11月5日至7日在Y劇場順利舉行，一連三天的漂書活動以「讓書想漂流，傳遞正能量」為主題，共吸引超過1,000人參與，放漂書本超過一萬二千本。參加者以「放一本，拾一本」的形式，「放漂」及「收存」自己喜愛的書。除了漂書活動之外，青年廣場更舉辦了一系列的活動，包括名人分享、名人漂書、手作工作坊及改編小說電影欣賞等讓公眾參與。

▲ 一連三天的「漂書節2021」已於11月5日至7日順利舉行。

為讓更多公眾能參與活動，青年廣場將於11月22日至30日期間在Y展覽平台設「漂書閱讀區」，精心挑選一系列小說及兒童書放漂，鼓勵更多人參與漂書活動！

最新影片：獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢 陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母

現役運動員分享閱讀心得

「名人分享」環節一直為漂書節的重點活動之一，今年有三名香港現役青年運動員出席，包括香港女子擊劍運動員江旻憓、連翊希及香港滑浪風帆運動員陳晞文，分享成為運動員的心路歷程及閱讀心得，向青年人推介好書，推廣正向思維。「微笑劍后」江旻憓除了分享她最愛的書籍《哈利波特》，亦分享冥想有助自己減壓。

遇到困難的時候，可以冥想一下，能有助身心健康，要不時『停一停，深呼吸』，建立珍惜當下、活在當下的正面態度。

▲ 香港滑浪風帆運動員陳晞文出席「名人分享」環節。

「風之女」陳晞文則分享閱讀如何幫助調節自己的情緒，重建自信走出低潮。她更在台上親自放漂其推介書籍《在森崎書店的日子》。而「重劍美女」連翊希跟參加者分享她獨有的減壓心得，以及推介帶領她走出低谷的書籍《松浦彌太郎之100個基本》。

▲ 香港女子擊劍運動員連翊希表示勝負並不重要，最重要的是保持一個正確的心態。

此外，青年廣場「漂書節2021」亦舉辦了四場手作工作坊，包括「手工書套織布工作坊」、「環保玻璃馬賽克燈工作坊」、「閱讀繪本創作工作坊」及「紙影燈製作工作坊」，每場工作坊的參加者均用心創作獨一無二的製成品。

▲ 「漂書節」是由青年廣場主辦的年度重點活動。

「漂書節」是由青年廣場主辦的年度重點活動，目的是提供平台讓青年人以書本作文化交流，培養青年人的閱讀習慣。自2011年起開始舉辦「漂書節」至今，一直深受各書迷歡迎，累積放漂書籍已超過十萬本。「漂書」除了可以賦予書本另一新生命，讓它能覓得一頭「好人家」之外，更可避免掉棄書本，實踐環保重用的理念。青年廣場希望藉著每年舉辦「漂書節」，繼續推廣環保閱讀的文化之餘，同時提升青年對閱讀的興趣。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳