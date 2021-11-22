【消費權益】袁海文指「信用卡商戶免息分期」對消費者保護不足　不少人申請退款遭拒絕

▲ 袁海文指「信用卡商戶免息分期」對消費者保護不足，不少人申請退款遭拒絕。（袁海文團隊提供）

民主黨消費者權益政策發言人袁海文指，「商戶免息分期協議」只是保障發卡機構／銀行和商戶，但卻削弱了對消費者的保障，部份發卡機構承認與商戶間有協議，收取「服務費」或「手續費」。另外，截至11月22日11時，袁海文團隊收到超過1,100宗因卓悅美容有限公司「悅榕莊」、「Dr. Protalk」和「水云莊」停業求助，涉及總金額約6,900萬，當中超過7成求助人使用信用卡分期付款，當中不少人遭到銀行拒絕退款申請。

袁海文團隊於向10間信用卡發卡機構發出「信用卡商戶免息分期」問卷，內容包括發卡機構有否從商戶收取回佣、披露方式、免息分期與一筆過付款間對商戶放數期的分別、對消費者本應享有保障的影響及防止商戶或其職員的潛在不良銷售手法，最終獲得6間機構回覆。

其中，大新、建行和東亞均承認與商戶間有協議，收取「服務費」或「手續費」，但大多沒有披露詳細金額，只有大新表示將根據不同商戶及分期期數而釐訂，由交易金額 2% 至 8% 不等。滙豐則指「不會因此向持卡人收取任何免息分期付款手續費」，但沒有否認收取商戶手續費。多間信用卡發卡機構均表示，不會向持卡人或消費者透露從商戶所獲取的回佣，只有少數銀行在條款中的細字有披露收取商戶「回佣」。

在防止商戶前線員工潛在不良銷售時，大多銀行沒有回覆有效的措施，恒生回覆指「商戶前線員工務必向客戶作出明確指示，在客戶填寫及簽署該計劃申請表前，小心細閱及明白申請表內之重要通知及分期計劃條款及細則」。

另外，截至11月22日11時，袁海文團隊收到超過1,100宗因卓悅美容有限公司「悅榕莊」、「Dr. Protalk」和「水云莊」停業求助，受影響的消費者追討金額由最少2,500元至最高逾100萬，涉及總金額約6,900萬，當中超過7成求助人使用信用卡分期付款。袁海文指，他們當中不少遭到銀行拒絕退款申請，全部苦主亦不清楚銀行／發卡機構會收取商戶的回佣。

袁海文表示，所收的求助中，絕大部份一筆過付款於限期內提出「信用卡退款保障/爭議交易」申請的苦主均獲發卡機構處理，亦有部份已獲批准。但很多選擇分期付款的苦主被銀行拒絕退款申請。他認為，銀行不但沒有履行應有保障消費者和對商戶盡職審查的責任，更只把所有美容院停業的代價轉移給消費者。

袁海文指，不少美容院職員不良銷售和銀行沒有履行應有責任，當中包括：美容院職員誘導消費者從「一筆過付款」轉為「分期付款」但沒有清楚披露「退款保障」會失去、誤導「取消分期」的安排、美容院2021年6-8月明顯出現財務問題但銀行沒有終止合作或增加消費者的保障、銀行職員態度惡劣等。

袁海文稱，「商戶免息分期協議」只是保障發卡機構／銀行和商戶，但卻削弱了對消費者的保障。商戶和銀行強調「免息」，容易誤導消費者以為分期付款比一筆過付款更好，選擇「免息分期」是有其代價，包括消費者失去了「信用卡退款／爭議交易」的保障。

袁海文認為，金管局應加強監管銀行在分期付款協議，確保銀行履行足夠貸款人責任，包括：

要求銀行不能剔除「信用卡退款／爭議交易」這項對消費者重要的保障

要求發卡銀行致電客戶，確保客明白免息分期付款計劃內容和重要條款

強制銀行披露收取商戶回佣及有關金額。香港政府亦應立法引入「關連貸款人責任」，令參與信用卡分期付款計劃的消費者也有同樣足夠的保障。

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責任編輯：李榮忠