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【育兒心得】爸媽橫眉怒目去兇小孩「No」 鄧藹霖：湊仔秘訣在於做會笑媽媽

11:44 2021/11/23

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

湊仔最緊要嘅秘訣，係要做個懂得笑嘅媽媽！

我花了20年時間，到處提醒各位媽媽：「湊仔最緊要嘅秘訣，係要做個懂得笑嘅媽媽！」

可惜，姑勿論我是如何的努力，還是徒然。到處見到的媽媽不僅不懂笑，還會時刻板着臉，甚至會使出橫眉怒目去兇小孩，狀甚可怕。這趨勢還有年輕化的迹象，愈年輕的新丁媽媽愈兇呢！

甫走進屋裏，普遍可聽到的是兩類聲音——小孩的扭計聲和媽媽大叫的「No！No！唔得！唔准！」

我安坐一角喝奶茶吃件餅嘛，兩歲小孩跑來討餅吃，我這個老娘對小孩是有求必應呀！大件事了！媽媽趕忙跑過來搶走小孩手中的餅點，儼如那是毒藥：「No！No！No！餅有糖㗎！」

明白的，現今很多爸媽都嚴禁幼兒的食物添加了糖和鹽呢，基本上所有食物都是乏味的，卻導致小孩失掉吃的趣味，吃飯一環老是不合作。

媽媽打開家中儲物櫃，赫然見到有大概30包同一模樣的Pasta，整齊地排列着。「阿仔本來好鍾意食呢款恐龍粉㗎，不過突然之間又唔肯食啦，激死人！」

小孩的口味是在進化中的，爸媽應鼓勵孩子有嘗新的勇氣，不停試吃新的食物，漸漸養成甚麼都吃、不偏食的習慣。可是，不少爸媽卻逆道而行，難得孩子有吃某款食物嘛，就給他天天吃，孩子不生厭才怪呢！

「點解阿仔會肯食晒你整嘅薯蓉㗎？」媽媽如獲至寶。無他，薯蓉過篩效果像雪糕，我聽從指令沒添上糖和鹽，但牛油和鮮奶油又怎能缺？

最新影片推介：

全文刊於《經濟日報》，原題為「媽媽，放鬆一點吧！」

撰文 : 鄧藹霖

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