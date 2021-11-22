【最新影片推介】媽媽鼓勵重新站起追尋羽毛球夢　陳浩源内疚備戰殘奧無暇照顧癌母

HKET App家庭台的及健康台節目豐富，為用戶提供多元化的生活化節目。家庭台的皇牌節目包括主攻育兒的《湊得輕鬆啲》、輕鬆烹飪節目《靚太廚房》以及傾聽明星藝人心底話的《TOPick柴犬追星》；健康台的皇牌節目，則包括主打醫生專家坐陣講解都市病的《TOPick診症室》，以及《活得健康啲》。

家庭台影片最新推介：

【湊得輕鬆啲】獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢 陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母

「我不是神奇小子，但她是我的神奇媽媽。」輪椅羽毛球運動員陳浩源在東京奧運男子WH2級單打勇奪銅牌後，哭著感謝媽媽的一席話令人難忘。他直言有2位女士是他生命中最重要的，就是媽媽與太太。陳媽媽是浩源的強大後盾，即使在備戰殘奧期間，媽媽患上乳癌需要接受標靶藥、化療、電療及做手術連串治療，她仍鼓勵兒子專注訓練，不要為她操心，更成功抗癌令兒子放下心頭大石。

【TOPick柴犬追星】Anson Lo以溝通化解矛盾 Alina+Heidi讚教主盧瀚霆好身手

盧瀚霆（Anson Lo）、李靜儀（Heidi）、李炘頤（Alina）一同主演喜劇電影《假冒女團》，教主Anson Lo在今次電影處男作內反串入女團，與Heidi及Alina做隊友，對於現實中同樣經歷過團體形式演出的三人，在演出時又會否覺得駕輕就熟呢？

三人接受TOPick訪問，為大家分享期間限定的「女團點滴」。

健康台最新影片推介：

【TOPick診症室】小朋友看書易「跳行」或與斜視有關？ 中大醫生拆解斜視徵狀

斜視是指雙眼不能協調地去看周圍的景物，不能在同一個位置對焦，中大眼科及視覺科學學系副教授任卓昇表示，家長要留意小朋友眼睛的發展，若發現小朋友出現一些徵狀，例如經常側頭看事物，要特別留意。

任卓昇在接受TOPick訪問時提到，斜視在香港很常見，大約100個人就會有4-5人有斜視問題。而斜視亦有分不同的種類，一般而言是若眼睛是向外的話，就為外斜視，俗稱「射哩眼」；若眼睛向內走，稱為內斜視，俗稱「鬥雞眼」；而有些眼睛會往上走或向下走，就是高低眼。

更多精彩影片，盡在HKET APP，立即登入家庭台及健康台收看，為生活增值。