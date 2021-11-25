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【最新影片推介】輪椅羽毛球運動員感激媽媽 陳浩源：她是我的神奇媽媽

親子 18:48 2021/11/25

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TOPick家庭台影片最新推介：

【湊得輕鬆啲】獲樂觀媽媽扶持重新站起追夢　陳浩源內疚備戰殘奧無暇照顧癌母

「我不是神奇小子，但她是我的神奇媽媽。」輪椅羽毛球運動員陳浩源在東京奧運男子WH2級單打勇奪銅牌後，哭著感謝媽媽的一席話令人難忘。他直言有2位女士是他生命中最重要的，就是媽媽與太太。陳媽媽是浩源的強大後盾，即使在備戰殘奧期間，媽媽患上乳癌需要接受標靶藥、化療、電療及做手術連串治療，她仍鼓勵兒子專注訓練，不要為她操心，更成功抗癌令兒子放下心頭大石。

【靚太廚房】符曉薇教整簡易香辣麻婆豆腐　陳柏宇大讚好味：要送2碗飯

早前Leanne不幸流產時，Leanne一度經歷低潮，Jason一直陪伴她走出傷痛，令原本對生育卻步的她，漸漸以順其自然的心，等待新生命再次臨到他們的家。

【TOPick柴犬追星】Anson Lo以溝通化解矛盾 　Alina+Heidi讚教主盧瀚霆好身手

盧瀚霆（Anson Lo）、李靜儀（Heidi）、李炘頤（Alina）一同主演喜劇電影《假冒女團》，教主Anson Lo在今次電影處男作內反串入女團，與Heidi及Alina做隊友。

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【TOPick診症室】小朋友看書易「跳行」或與斜視有關？　中大醫生拆解斜視徵狀

中大眼科及視覺科學學系副教授任卓昇表示，家長要留意小朋友眼睛的發展，若發現小朋友出現一些徵狀，例如經常側頭看事物，要特別留意。

斜視在香港很常見，大約100個人就會有4-5人有斜視問題。而斜視亦有分不同的種類，一般而言是若眼睛是向外的話，就為外斜視，俗稱「射哩眼」；若眼睛向內走，稱為內斜視，俗稱「鬥雞眼」；而有些眼睛會往上走或向下走，就是高低眼。

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