【新冠疫情】特別探訪今周五起擴展至公院兒童及青少年精神科病人　家屬探訪前14天須打齊疫苗　

▲ 醫管局表示，由11月26日起擴展特別探訪安排至公立醫院的兒童及青少年精神科病人。（資料圖片）

醫管局今日（22日）表示，本月26日起擴展特別探訪安排至公立醫院的兒童及青少年精神科病人。

局方稱，有關特別探訪安排適用於已離開觀察區域的18歲以下兒童及青少年精神科病人。在疫苗接種要求方面，安排將與急症及專科醫院特別探訪安排一樣，即探訪兒童及青少年精神科病房的病人家屬，必須完成接種兩劑新冠疫苗不少於14天，以盡量減少院內病人及員工受感染的風險。



局方又補充指，病房職員未來數日會主動聯絡病人家屬作出安排，醫院會根據病人的臨床情況及病房實際運作情況，安排一名家屬於指定時段探訪，每星期探訪一至兩次，病人家屬必須經由病房職員預約探訪登記。探訪人士可在探訪前24小時內，透過醫管局網頁或流動應用程式「HA Go」內的「醫院探訪二維碼」，預先填寫健康申報表，並須向病房職員出示系統發出的二維碼。



特別探訪擴展至兒童及青少年精神科病人詳情如下：

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐