【兩地通關】工聯會倡預留配額予四類人士　包括跨境家庭、有醫療需要者

▲ 工聯會促港府盡快落實通關安排。

工聯會要求政府盡快落實通關安排，並預留配額予四類指定人士，包括跨境家庭、學童、工作人士及有醫療需要者。

工聯會上周發起線上線下聯署促通關活動，參選選委會界別的工聯會副會長麥美娟表示，截至今日，共獲得6.2萬個簽名支持。參選九龍東的工聯會九龍東總幹事鄧家彪指出，除了很多跨境夫婦因一河之隔未能團聚，不少行業亦因封關大受影響，包括旅遊、會計、保險以及製造業等，促請政府盡快通關，並按人道理由分配配額。

參選港島東的工聯會會會長吳秋北則要求港府，加強外防輸入工作，認為應設立具追蹤功能的健康碼，強調本港防疫防控，應與內地聯防聯控，「要有一國的標準，才能有兩制的靈活」 。

談到通關時間，麥美娟表示，目前傳聞下月初，認為較原來估計年底為早。被問到儘早通關是否為便利內地選民返港投票，麥僅稱，相信不少港人就算並非刻意為了投票，仍會因家事等需要申請返港。

港島東參選人還有民建聯梁熙、新民黨廖添誠及中科監察潘焯鴻。九龍東參選人尚有民建聯顏汶羽、民主思路陳進雄、胡健華及李嘉欣；選委會界別共有51人參選。

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責任編輯：林曉君