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【日夜顛倒】年輕拼搏無視身體信號胃病纏身 鄭丹瑞：凡事有quota

健康 19:04 2021/11/22

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

鄭丹瑞表示，凡事有quota。

在損友吹水大會上、在這個小框框中，不僅一次提過：我信凡事有quota。曾經喜歡的燒味飯，如今是敬而遠之，少吃為妙；曾經睇波必備的薯片、蝦條，隨着我連足球賽事都因為直播時間太夜，要上床就寢而絕迹，如今別說吃，單就看一看別人預備的餐前小吃，有薯片和蝦條，我的喉嚨都會禁不住有點癢想咳的感覺。

拍攝自己監製、導演的電影時，我跟副導演說，我不能拍通宵夜班，不能捱夜，並非講笑，除了跟年紀大，體力不支之外，另外一個原因，就是年輕時，有好一大段時間，不僅日夜顛倒，甚至可以整個星期的日間在電台開咪、之後開會，收工趕去拍電影夜班，七天裏，合上眼休息的時間，不超過四個鐘，終至體力透支。

Quota用盡，年紀漸大，身體發出抗議訊號，逼令我必須有足夠的休息時間，否則後果自負。其實，我已經因為不聽自己身體的抗議，繼續這種不規律的生活而吃過苦果；仍在拼搏的日子，食無定時，晨昏顛倒，因而得了一個胃酸倒流病症，纏繞了我一年，弄到精神委靡不振，工作效率低落，我想死撑，繼續拼命工作，但這個病卻不停在拖我後腿，令我無法集中精神，工作表現不濟，多努力也是徒然。

我不是在試着勸說大家要甚麼早睡早起、保養身體，我知道都是白說的，總有一天，大家自會明白，凡事有quota的道理。

最新影片推介：

全文刊於《經濟日報》，原題為「凡事有quota」

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