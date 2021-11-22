  • 18°C
香港時間 : 20211122日 (週一) 19:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【叱咤樂壇】「我最喜愛」十五強誕生　MIRROR六位成員爭入男歌手十強

娛樂 18:20 2021/11/22

分享：

熱門 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

「叱咤樂壇」15強名單。

明年1月1日舉行的《叱咤樂壇頒獎典禮》，當中「我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」投票已於今天（11月22日）正午12時正式展開，而截至今日下午5時，最新十五強走勢已出爐。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」投票於今天（22日）起正式展開，樂迷透過881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar智能手機應用程式及商台節目重溫智能手機應用程式進入「叱咤投票站」以一人一票投票，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後五強。

投票經過5小時，截至11月22日下午5時，最新十五強走勢如下: 

男歌手︰MC 張天賦、Tyson Yoshi、江𤒹生、呂爵安、林家謙、周國賢、洪嘉豪、姜濤、柳應廷、胡鴻鈞、陳卓賢、許廷鏗、張敬軒、馮允謙、盧瀚霆

女歌手︰ AGA、Gin Lee、Serrini、王菀之、方皓玟、岑寧兒、炎明熹、容祖兒、陳凱詠、陳蕾、黃妍、鄭秀文、鄭欣宜、衛蘭、謝安琪

 組合︰ C AllStar、Dear Jane、ERROR、Kolor、MC Soho & KidNey、MIRROR、My Little Airport、ONE PROMISE、per se、P1X3L、RubberBand、Supper Moment、ToNick、Zpecial、五月天

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」第一階段投票將於今個星期五（11月26日）正午12時結束，第二階段投票將於11月29日正午12時至12月3日正午12時繼續進行，樂迷從男、女歌手及組合各組別五強中選出最後得獎者，三大獎項將留待2022年1月1日頒獎禮當晚揭曉。

最新影片：Anson Lo+Hendi+Alina訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】姜濤紀錄片重提暈倒事件　叱咤奪獎留困惑：可能我未承受得起
16:38 2021/11/20
【MIRROR成員】姜濤紀錄片重提暈倒事件　叱咤奪獎留困惑：可能我未承受得起
【MIRROR成員】MIRROR未懼TVB跨年騷對撼　Lokman大方回應余詠珊
16:54 2021/11/15
【MIRROR成員】MIRROR未懼TVB跨年騷對撼　Lokman大方回應余詠珊
【一表人才】177cm 譚旻萱擔任Edan MV女主角　中學重170磅被叫「坦克」一招變廣告女神
15:55 2021/11/19
【一表人才】177cm 譚旻萱擔任Edan MV女主角　中學重170磅被叫「坦克」一招變廣告女神

你可能感興趣

【MIRROR成員】姜濤紀錄片重提暈倒事件　叱咤奪獎留困惑：可能我未承受得起
16:38 2021/11/20
【MIRROR成員】姜濤紀錄片重提暈倒事件　叱咤奪獎留困惑：可能我未承受得起
【MIRROR成員】MIRROR未懼TVB跨年騷對撼　Lokman大方回應余詠珊
16:54 2021/11/15
【MIRROR成員】MIRROR未懼TVB跨年騷對撼　Lokman大方回應余詠珊
【一表人才】177cm 譚旻萱擔任Edan MV女主角　中學重170磅被叫「坦克」一招變廣告女神
15:55 2021/11/19
【一表人才】177cm 譚旻萱擔任Edan MV女主角　中學重170磅被叫「坦克」一招變廣告女神
Mirror 姜濤 呂爵安 江𤒹生 柳應廷 許廷鏗 盧瀚霆 張敬軒 林家謙 Error

最高瀏覽

【家庭暴力】23歲人妻遭家暴3年拒離婚　崩潰痛哭：老公太帥離不開他
16:24 2021/11/21
【家庭暴力】23歲人妻遭家暴3年拒離婚　崩潰痛哭：老公太帥離不開他
【童你一起長大了】蓋世寶重返大台感難受　無奈表示：之後再合作機會很微
11:01 2021/11/21
【童你一起長大了】蓋世寶重返大台感難受　無奈表示：之後再合作機會很微
【聲夢傳奇】炎明熹不適台上跌倒　Gigi淚灑當場譚俊彥護花
16:58 2021/11/21
【聲夢傳奇】炎明熹不適台上跌倒　Gigi淚灑當場譚俊彥護花