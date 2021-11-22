【叱咤樂壇】「我最喜愛」十五強誕生　MIRROR六位成員爭入男歌手十強

▲ 「叱咤樂壇」15強名單。

明年1月1日舉行的《叱咤樂壇頒獎典禮》，當中「我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」投票已於今天（11月22日）正午12時正式展開，而截至今日下午5時，最新十五強走勢已出爐。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」投票於今天（22日）起正式展開，樂迷透過881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar智能手機應用程式及商台節目重溫智能手機應用程式進入「叱咤投票站」以一人一票投票，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後五強。

投票經過5小時，截至11月22日下午5時，最新十五強走勢如下:

男歌手︰MC 張天賦、Tyson Yoshi、江𤒹生、呂爵安、林家謙、周國賢、洪嘉豪、姜濤、柳應廷、胡鴻鈞、陳卓賢、許廷鏗、張敬軒、馮允謙、盧瀚霆

女歌手︰ AGA、Gin Lee、Serrini、王菀之、方皓玟、岑寧兒、炎明熹、容祖兒、陳凱詠、陳蕾、黃妍、鄭秀文、鄭欣宜、衛蘭、謝安琪

組合︰ C AllStar、Dear Jane、ERROR、Kolor、MC Soho & KidNey、MIRROR、My Little Airport、ONE PROMISE、per se、P1X3L、RubberBand、Supper Moment、ToNick、Zpecial、五月天

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」第一階段投票將於今個星期五（11月26日）正午12時結束，第二階段投票將於11月29日正午12時至12月3日正午12時繼續進行，樂迷從男、女歌手及組合各組別五強中選出最後得獎者，三大獎項將留待2022年1月1日頒獎禮當晚揭曉。

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