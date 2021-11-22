【萬千星輝X東張西望】TVB台慶逾243萬觀眾收看　收視報捷創近3年新高

▲ TVB收視全面報捷。

TVB收視在上周全面拉高！在上周五（11月19日）舉行的《萬千星輝賀台慶》，是曾志偉回歸大台任TVB高層的首個台慶。

因為曾志偉在今年初上任成功令唱片公司與TVB破冰，因此今年有大批歌星參與內今年台慶，結果當晚有逾200位藝員及歌手傾力演出，收視亦報捷，電視直播收視取得平均24.7點、最高27.8點，即逾243萬觀眾收看，創過去3年收視新高。

此外，《萬千星輝賀台慶》當晚4小時內獲3萬多討論標題，內地微博熱搜稱冠，香港谷歌TVB台慶、草蜢及炎明熹熱搜十大佔據3席。

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《思家大戰》決定添食

《萬千星輝賀台慶》最高收視27.8點落在李思捷月19日1主持的「思密Party」環節中，反映李思捷主持《思家大戰》已成功吸納一批觀眾。

《思家大戰》播出12集，收視穩步上揚，上周日（11月21日）最新一集取得播映以來最高19.4點收視，亦為2021年至今同時段收視最高節目，據悉，該節目將添食至26集。

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《東張西望》引社會關注

至於《東張西望》在上周的11月14日及15日，一連兩晚報道聾啞女子美華被屋苑女保安阿娟繼承爸爸遺產從而佔屋，而無家可歸，引來網民熱烈討論。

節目播出後觸動人心，引起社會關注及迴響，在周一，《東張西望》（11月15日）跨平台直播收視25.9點，即近170萬觀眾收看，屬今年《東張西望》收視位列第二的一集（不包括颱風日）。