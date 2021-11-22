【神奇小子】前殘奧運動員蘇樺偉再被肯定貢獻　獲社會企業研究院頒發資深院士頭銜

▲ 蘇樺偉獲社會企業研究院頒發資深院士的頭銜

有「神奇小子」之稱的退役殘奧田徑運動員蘇樺偉，今日（22日）獲社會企業研究院頒發資深院士的頭銜，再度被肯定他對社會的貢獻。他自14歲踏足殘奧舞台，共參與了五屆殘奧，奪得6金5銀1銅，於2016年退役。在跑道上堅持了21年的他，退役後在香港殘疾人士奧委會暨傷殘人士體育協會工作，幫助同路人，有更多人加入運動員的行列，並希望市民能持續關注香港運動員。

▲ 蘇樺偉與獲頒榮譽院士香港女探險家李樂詩博士（右）合照（相片獲「體路」授權使用）

蘇樺偉出生時黃疸病上腦，導致痙攣、腦痲痺及嚴重弱聽，但他努力克服障礙，成為田徑運動員。1996年，14歲的他出戰亞特蘭大殘奧，與隊友於4x100米接力賽取得金牌，其後屢次獲獎。在2008年北京奧運，他奪得男子200米（T36級）金牌，更以24.65秒打破世界紀錄，至今仍為保持者。然而，腰傷令他無法再創高峰，最終於2016年退下來。

每面獎牌得來不易，偉仔近日接受TOPick訪問時坦言，當年訓練甚辛苦，有時不懂如何堅持、突破，因有同伴扶助、分享經驗，才可繼續向前。

過程中，幸有隊友鼓勵、教練栽培，才可發揮自己所長，成績有突破。一直以來的運動生涯，都是因為自己永不放棄。堅持自己的目標及夢想，即使最終仍有些目標做不到，在過程中也有得著。

▲ 蘇樺偉希望市民能持續關注殘疾運動員，並有更多人加入運動員的行列。（程志遠攝）

享受殘奧會的工作 冀運動員走得更遠

現在他在香港殘疾人士奧委會暨傷殘人士體育協會擔任行政助理，坦言很享受目前所做的事：

自己很喜歡這份工作，也很希望可以繼續幫助運動員。在未來的日子，希望他們在運動員的歷程走得更遠，表現更棒，有更好的成績。

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今年社會掀起奧運熱潮，殘奧會關注度亦隨之提升。偉仔承認，殘奧運動員所獲的支持比以前多，而他所任職的機構最近也多了捐款。惟他希望市民可以持續關注，而非參賽那刻才去關注運動員：

背後的支持很重要，每位運動員也有付出，很盡力地為自己，為香港取得好成績。

早前其奮鬥故事改編成電影《媽媽的神奇小子》後，喚起大眾對殘疾運動員的關注，但偉仔亦有個心願：

希望在未來的日子更多人加入運動員行列。希望香港運動員繼續努力。

【影片推介】退役五年腰患未癒享受殘奧會工作 蘇樺偉 ：盼香港運動員有更好成績

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責任編輯：黃泳欣