【食物安全】韓國荷蘭及德國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

▲ 韓國荷蘭及德國部分地區爆H5N1禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食安中心今日（22日）宣布，因應韓國農林畜產食品部通報，指韓國全羅南道康津郡爆發高致病性H5N1禽流感，以及世界動物衞生組織通報，指荷蘭弗里斯蘭省和德國下薩克森州Nienburg（Weser）區爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從韓國進口約10公噸冷藏禽肉及約28萬隻禽蛋；從荷蘭進口約730公噸冷藏禽肉；以及從德國進口約430公噸冷藏禽肉及約80萬隻禽蛋。

發言人表示，中心已就事件聯絡韓國、荷蘭和德國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。



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記者：黃穎津