  • 18°C
香港時間 : 20211122日 (週一) 19:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【涉嫌逃稅】夫婦虛報申索扣除個人進修開支　涉逃稅共13萬元罪成候判

社會 18:54 2021/11/22

分享：

熱門 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

夫婦虛報申索扣除個人進修開支，涉逃稅共13萬元罪成候判。（資料圖片）

一對夫婦今日（22日）在屯門裁判法院被裁定蓄意意圖逃繳薪俸稅罪名成立，法官將案件押後至12月13日，待取得背景報告及社會服務令報告後判刑。

首被告現年60歲，次被告為首被告的妻子，現年58歲。首被告承認7項蓄意意圖逃稅控罪，在2011／12至2016／17課稅年度的報稅表及2013／14課稅年度的報稅表複本上簽署，而無合理理由相信報稅表內申索扣除個人進修開支及認可慈善捐款的資料為屬實，觸犯《稅務條例》（第112章）第82條第（1）（d）款。次被告承認六項蓄意意圖逃稅控罪，在2012／13至2016／17課稅年度的報稅表及2013／14課稅年度的報稅表複本上簽署，而無合理理由相信報稅表內申索扣除個人進修開支及認可慈善捐款的資料為屬實，觸犯《稅務條例》第82條第（1）（d）款。

案情透露，首被告在他2011／12至2016／17課稅年度的報稅表內，每年申索扣除個人進修開支金額1萬元至7.1萬元，以及認可慈善捐款金額1.5萬元至13.1萬元。首被告未能就他兩項的申索提供任何詳情或證據，並聲稱已遺失相關收據。稅務局經調查後發現他在相關課稅年度曾支付海外大學23,249元、其他個人進修開支1,253元及慈善捐款6,060元。首被告在6個課稅年度虛報的個人進修開支和認可慈善捐款總額達746,538元，逃繳薪俸稅稅款合共126,911元。

次被告在她2012／13至2015／16課稅年度的報稅表內，每年申索扣除個人進修開支金額30,000元至58,500元，以及在2012／13至2016／17課稅年度的報稅表內，每年申索扣除認可慈善捐款金額10,000元至27,500元。次被告亦未能就她2項的申索提供任何詳情或證據，也聲稱已遺失相關收據。稅務局經調查後發現，次被告在相關課稅年度沒有支付任何個人進修開支或認可慈善捐款。次被告在5個課稅年度虛報的個人進修開支和認可慈善捐款總額達280,800元，逃繳薪俸稅稅款合共8,582元。

《稅務條例》規定，就訂明課程所支付的個人進修開支，或指明的教育提供者或協會主辦的考試所支付的考試費，及捐贈給根據《稅務條例》第88條獲豁免繳稅的屬公共性質的慈善機構或慈善信託作慈善用途的款項，或捐贈給政府作慈善用途的款項可獲稅務寬減。有關申請扣除的證明文件須保存7年（即由有關課稅年度完結起計6年）。稅務局會對稅項扣除的申索進行抽查，並會要求納稅人提交證明文件以供審

稅務局發言人提醒納稅人，《稅務條例》訂明逃稅是刑事罪行。一經定罪，每項控罪最高刑罰為入獄3年和罰款5萬元，另加一筆相等於少徵收稅款3倍的罰款。


一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

相關文章

【消費物價】10月基本通脹率稍升至1.1%　受電費及新鮮蔬菜價格升幅所致
今日 16:42
【消費物價】10月基本通脹率稍升至1.1%　受電費及新鮮蔬菜價格升幅所致
【北區路線】城巴營運4條皇后山新路線　其中78X及79X下周二起投入服務
今日 17:42
【北區路線】城巴營運4條皇后山新路線　其中78X及79X下周二起投入服務
【消費權益】袁海文指「信用卡商戶免息分期」對消費者保護不足　不少人申請退款遭拒絕
今日 17:34
【消費權益】袁海文指「信用卡商戶免息分期」對消費者保護不足　不少人申請退款遭拒絕
【新冠疫情】特別探訪今周五起擴展至公院兒童及青少年精神科病人　家屬探訪前14天須打齊疫苗　
今日 18:01
【新冠疫情】特別探訪今周五起擴展至公院兒童及青少年精神科病人　家屬探訪前14天須打齊疫苗　
【兩地通關】工聯會倡預留配額予四類人士　包括跨境家庭、有醫療需要者
今日 18:09
【兩地通關】工聯會倡預留配額予四類人士　包括跨境家庭、有醫療需要者

你可能感興趣

【消費物價】10月基本通脹率稍升至1.1%　受電費及新鮮蔬菜價格升幅所致
今日 16:42
【消費物價】10月基本通脹率稍升至1.1%　受電費及新鮮蔬菜價格升幅所致
【北區路線】城巴營運4條皇后山新路線　其中78X及79X下周二起投入服務
今日 17:42
【北區路線】城巴營運4條皇后山新路線　其中78X及79X下周二起投入服務
【消費權益】袁海文指「信用卡商戶免息分期」對消費者保護不足　不少人申請退款遭拒絕
今日 17:34
【消費權益】袁海文指「信用卡商戶免息分期」對消費者保護不足　不少人申請退款遭拒絕
罪案 稅務條例 稅務 罪行 香港 屯門 稅務局

最高瀏覽

【家庭暴力】23歲人妻遭家暴3年拒離婚　崩潰痛哭：老公太帥離不開他
16:24 2021/11/21
【家庭暴力】23歲人妻遭家暴3年拒離婚　崩潰痛哭：老公太帥離不開他
【童你一起長大了】蓋世寶重返大台感難受　無奈表示：之後再合作機會很微
11:01 2021/11/21
【童你一起長大了】蓋世寶重返大台感難受　無奈表示：之後再合作機會很微
【聲夢傳奇】炎明熹不適台上跌倒　Gigi淚灑當場譚俊彥護花
16:58 2021/11/21
【聲夢傳奇】炎明熹不適台上跌倒　Gigi淚灑當場譚俊彥護花