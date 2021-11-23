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【新品速報】波蘭護膚品牌 ALKMIE 首度登陸香港　以天然抗皺、純素、環保方式急救修護肌膚

休閒消費 11:39 2021/11/23

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

波蘭護膚品牌ALKMIE首度登陸香港。

近年素食文化越見普及化，隨著人們對產品健康、安全和環保的需求意識愈來愈強，在護膚品上亦開始追求天然健康無害的護膚品牌。集齊天然抗皺、純素、環保於一身的波蘭護膚品牌ALKMIE首度登陸香港！可以護膚之餘，同時是素食者、孕婦、動物愛好者和低碳環保主義者提供安全天然的護膚選擇。

冬天將近，ALKMIE提供一系列抗皺保濕護膚產品，包括：「Nature is better」全方位亮眼乳霜、「Jelly Lift」緊緻補水濃 縮啫哩、「Youth on demand」回復青春及提升乳霜及「Beauty: activate!」堅果生酵素去角質面膜，能夠及時急救修護肌膚。

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ALKMIE護膚產品均含有最少98%天然成分和有機材料，不含可致過敏的 SLS、PEG、防腐劑或石油副產品成份，敏感肌人士可安心使用，可以吸收天然無害的營養，，既可修護皮膚又不會引致過敏。純素者也認可ALKMIE的護膚品，同時也適用於敏感皮膚人士和孕婦使用。ALKMIE所有的護膚品都列入於全球最大的動物保護團體「善待動物組織」（PETA）名單上，其產品除要合乎不經動物測試外，更不採用任何由動物身上抽取成分作提煉，或是採用動物副產品如牛奶、蜂蜜及魚油等。

由種植生產至包裝ALKMIE都實踐環保可持績，植物提取成份來自非基因改造而成，選取所有產品包裝物料，都可以生物降解，實現環保及可持續信念。

記者：蕭雅文

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