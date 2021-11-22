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【小一派位】有熱門學校超收學額情況緩和　油天海泓僅超收3人

社會 19:10 2021/11/22

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

油蔴地天主教小學（海泓道）本年度超收3人。（經濟日報資料圖片）

小一自行分配學位結果今日（22日）公布，有22,892名兒童獲派學位於下年9月入學，成功比率達47.6%，屬必收的「世襲生」佔逾1.3萬人，比去年略多。不過部分熱門學校今年「超收」學額緩和。其中油蔴地天主教小學（海泓道）去年超收23人，今年則超收3人。

家長除可親身到小學查閱申請結果，亦可瀏覽校網或致電學校查詢，不少學校今早已透過校網公布取錄名單，家長可參考心儀學校超收自行分配學額情況，部署統一派位策略。

翻查部分學校上載「榜單」，多間傳統名校如去年一樣，在自行收生階段沒有超收。其中九龍城41校網的瑪利諾修院學校（小學部），取錄75人；九龍城34校網的協恩中學附屬小學則取錄45人，中西區11校網的嘉諾撒聖心學校取錄75人，兩校均沒有超收。香港教育大學賽馬會小學上年度超收32人，本年度則超收16人；屬校網31的油蔴地天主教小學超收2人，比去年超收17人少。另外部分超收學校包括校網91浸信會呂明才小學，超收25人；校網35的黃埔宣道小學就超收18人。

其中油蔴地天主教小學（海泓道）去年超收23人，今年則超收3人。校長陳淑儀表示，超收情況緩和與該校世襲生減少有關，由於每年必收學生數目不同，超收情況減少屬正常。她又說，本年度約330人申請自行分配學位，人數較去年少，相信與適齡兒童減少等多項因素有關。惟她指出競爭同樣競烈，持20分的申請者要競逐學額。

曾為子女申請自行分配學位的家長，可於今日前往有關小學查閱申請結果，或瀏覽學校網頁及致電學校查詢。已獲得自行分配學位的兒童，其家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，於本周三或周四按有關學校的安排辦理註冊手續。 

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

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