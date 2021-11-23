【聖誕節2021】香港海洋公園萬豪酒店推聖誕餐飲禮遇　節日美饌讓大家歡度聖誕

▲ 海洋公園推出一系列的聖誕餐飲。

一年一度令人期待已久的聖誕佳節就到了！香港海洋公園萬豪 酒店將開始推出不同的聖誕餐飲禮遇，及的節日美饌讓大家歡度聖誕！

Pier酒廊聖誕悠閒下午茶

Pier酒廊今年的聖誕主題雙人下午茶，以聖誕造型配合秋冬食材，客提供多款精緻的鹹甜點。甜點方面有小小聖誕樹的車厘子雲呢拿慕絲，聖誕老人腰帶造型的紅莓朱古力松露蛋糕，日本栗子蒙布朗蛋糕、傳統聖誕風味核桃撻和薑味焦糖忌廉。鹹點方面則特別推薦鴨肝慕絲配杏脯果醬麵包，微酸的杏脯果醬可以減膩，格外開胃。還可額外升級享用每杯港幣168元的香檳或每杯港幣68元的氣泡酒。

Pier 酒廊，海岸地下（G/F）

價錢：港幣 538 元起，兩位用。

供應日期：2021年12月9日至12月26日

供應時間：15:00-18:00

訂座電話：+852 3555 1700

另設加一服務費。

▲ ：Pier 酒廊聖誕限定蛋糕 – 薑味楓糖慕 絲蛋糕 (每件)。（圖片由酒店提供）

當中還有Pier酒廊聖誕限定蛋糕，分別設有原個蛋糕及件裝蛋糕，當中包括薑味楓糖慕絲蛋糕及聖誕香橙榛子朱古力樹頭蛋糕，大家可於2021年12月3日至12月23日期間親臨Pier酒廊或致電酒店預訂。

Pier 酒廊，海岸地下（G/F）

價錢：港幣 428 元（4–6人份量），港幣 58 元 （每件）。

供應日期：2021年12月9日至12月26日

訂購電話：+852 3555 1700

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Pier酒廊燒烤風味半自助晚餐

Pier 酒廊的燒烤風味半自助晚餐將於2021年12月3日推出全新冬日餐單，主菜更升級為精選時令碳燒海鮮拼盤，，包括半邊波士頓龍蝦、西班牙八爪魚、虎蝦、 紐西蘭青口、比目魚及帶子。自助吧則有無限量供應的特色炭燒美食、冰鎮環保 海鮮、冷肉芝士拼盤及各式各樣的聖誕主題甜品。同時亦可以優惠價加配其他碳烤主菜如荷蘭鱸魚，澳洲和牛肉眼，西蘭羊架等。

12月24日至12月26日及12月31日期間，半自助晚餐更供應隻即切烤火雞，屆時會有聖誕老人有機會驚喜現身。

Pier 酒廊，海岸地下(G/F)

價錢：

2021年12月3日至18日（星期五及六）及2022年1月1日：成人港幣698元，小童港幣388元。

2021年12月24日至26日及12月31日 ：成人港幣868元，小童港幣448元。

另設加一服務費。

訂座電話：+852 3555 1700

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海灣餐廳聖誕自助餐

海灣餐廳由2021年12月13日起至2022年1月1日期間推出聖誕主題自助餐，有多款國際美食，包括北海道帶子、油甘魚及深海池魚等日本刺身。另外有聖誕原隻烤火雞，松露芝士蝦球和香煎盲曹配黑松露忌廉汁等。還有一系列聖誕甜品，包括聖誕朱古力樹頭蛋糕、薑味楓樹糖樹頭蛋糕、聖誕 杯子蛋糕和聖誕曲奇等。

於12月24日至12月26日及12月31日至1月1日期間，更特意為大家準備一系列聖誕限定美 饌包括香蔥吞拿魚手卷、窩夫油鴨腿配松露蜜糖鵪鶉蛋、焗日式明太子蟹肉釀蟹蓋等等。自助晚餐更會供應的海膽拖羅丼、西班牙燒乳豬以及當歸紅棗雞腳燉花膠等。平安夜、聖誕節及除夕當天，聖誕老人亦會於不同時段驚喜現身，與客人見面及拍攝紀念照片。

海灣餐廳，海灣地下(G/F)

自助午餐價錢：成人港幣548元起，小童港幣274元起。

自助晚餐價錢：成人港幣828元起，小童港幣414元起。

訂座電話：+852 3555 1700

不同日子會有不同價錢，了解詳情，請按此。

記者：蕭雅文