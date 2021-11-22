  • 18°C
香港時間 : 20211122日 (週一) 20:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【碳中和】港燈新天然氣發電機組明年投產　天然氣發電比例將提升逾5成

社會 19:10 2021/11/22

分享：

熱門 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

港燈新天然氣發電機組明年投產，天然氣發電比例將提升逾5成。（港燈提供）

港燈今日（22日）為最新1台天然氣發電機組L11舉行併網儀式，機組預計會於明年第一季投產，屆時南丫發電廠使用天然氣發電比例將佔整體發電量超過一半，標誌著港燈推行發電燃料「煤轉氣」轉型邁出另一大步，有望達成香港在2035年碳排放較2005年減半的目標。

港燈董事總經理尹志田表示，為配合港燈提出推動發電燃料「煤轉氣」轉型， 港燈需要在2019-2023發展計劃期內興建共3台新燃氣發電機組，其中L10機組已於去年投產，大幅提高港燈使用天然氣的發電比例。

港燈指，L11機組容量380兆瓦，屬港燈發電設施基本負荷機組，機組運作效率高達 58.5%，遠較現有的燃煤機組為高。採用的「燃氣聯合循環發電」技術屬於 目前最廣泛使用、最潔淨和最有效利用化石燃料發電的方法之一。為進一步提升排放表現，機組配備有「選擇性催化還原脫硝系統」，進一步減低發電過程 中的氮氧化物排放。預計機組在投產後的整個使用周期，可以減少約3,500萬公噸的碳排放，相等於5,000萬棵樹每年可吸入的二氧化碳量。

機組經測試和調校後，會按計劃在明年第一季投產，港燈每年使用天然氣發電的比例會提升至超過5成。1 台舊的燃氣機組GT57及2台燃煤機組會適時在明年停運，其餘的燃煤機組則陸續會在2030年代初全部被淘汰。

尹志田指，除L11機組，另一台燃氣機組L12的安裝工程亦已展開， 將於2023年落成投產，屆時港燈使用天然氣發電比例可望再上升至約70%。（港燈提供）

尹志田續指，除L11機組，另一台燃氣機組L12的安裝工程亦已展開， 將於2023年落成投產，屆時港燈使用天然氣發電比例可望再上升至約70%，碳排放量與2005年相比，可減少約40%。

另外，正在興建的海上液化天然氣接收站項目，預計亦可於明年年中開始投產，除可為南丫發電廠提供價格有競爭力的天然氣來源，亦進一步確保燃料供應的穩定性。

尹志田重申，港燈支持香港實現碳中和的長遠目標，會從多方面推動零碳發 電，包括在南丫島西南面發展大型離岸風力發電場，落成後每年預計可生產4億度零碳電力。另外，港燈亦開始探討氫能等新科技，及繼續協助社會節約能源， 推動電動車使用及為客戶引進智能電表等。


一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

相關文章

【消費物價】10月基本通脹率稍升至1.1%　受電費及新鮮蔬菜價格升幅所致
今日 16:42
【消費物價】10月基本通脹率稍升至1.1%　受電費及新鮮蔬菜價格升幅所致
【北區路線】城巴營運4條皇后山新路線　其中78X及79X下周二起投入服務
今日 17:42
【北區路線】城巴營運4條皇后山新路線　其中78X及79X下周二起投入服務
【消費權益】袁海文指「信用卡商戶免息分期」對消費者保護不足　不少人申請退款遭拒絕
今日 17:34
【消費權益】袁海文指「信用卡商戶免息分期」對消費者保護不足　不少人申請退款遭拒絕
【新冠疫情】特別探訪今周五起擴展至公院兒童及青少年精神科病人　家屬探訪前14天須打齊疫苗　
今日 18:01
【新冠疫情】特別探訪今周五起擴展至公院兒童及青少年精神科病人　家屬探訪前14天須打齊疫苗　
【兩地通關】工聯會倡預留配額予四類人士　包括跨境家庭、有醫療需要者
今日 18:09
【兩地通關】工聯會倡預留配額予四類人士　包括跨境家庭、有醫療需要者

你可能感興趣

【消費物價】10月基本通脹率稍升至1.1%　受電費及新鮮蔬菜價格升幅所致
今日 16:42
【消費物價】10月基本通脹率稍升至1.1%　受電費及新鮮蔬菜價格升幅所致
【北區路線】城巴營運4條皇后山新路線　其中78X及79X下周二起投入服務
今日 17:42
【北區路線】城巴營運4條皇后山新路線　其中78X及79X下周二起投入服務
【消費權益】袁海文指「信用卡商戶免息分期」對消費者保護不足　不少人申請退款遭拒絕
今日 17:34
【消費權益】袁海文指「信用卡商戶免息分期」對消費者保護不足　不少人申請退款遭拒絕
碳中和 天然氣 電力 港燈 香港

最高瀏覽

【家庭暴力】23歲人妻遭家暴3年拒離婚　崩潰痛哭：老公太帥離不開他
16:24 2021/11/21
【家庭暴力】23歲人妻遭家暴3年拒離婚　崩潰痛哭：老公太帥離不開他
【童你一起長大了】蓋世寶重返大台感難受　無奈表示：之後再合作機會很微
11:01 2021/11/21
【童你一起長大了】蓋世寶重返大台感難受　無奈表示：之後再合作機會很微
【聲夢傳奇】炎明熹不適台上跌倒　Gigi淚灑當場譚俊彥護花
16:58 2021/11/21
【聲夢傳奇】炎明熹不適台上跌倒　Gigi淚灑當場譚俊彥護花