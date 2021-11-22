【碳中和】港燈新天然氣發電機組明年投產　天然氣發電比例將提升逾5成

▲ 港燈新天然氣發電機組明年投產，天然氣發電比例將提升逾5成。（港燈提供）

港燈今日（22日）為最新1台天然氣發電機組L11舉行併網儀式，機組預計會於明年第一季投產，屆時南丫發電廠使用天然氣發電比例將佔整體發電量超過一半，標誌著港燈推行發電燃料「煤轉氣」轉型邁出另一大步，有望達成香港在2035年碳排放較2005年減半的目標。

港燈董事總經理尹志田表示，為配合港燈提出推動發電燃料「煤轉氣」轉型， 港燈需要在2019-2023發展計劃期內興建共3台新燃氣發電機組，其中L10機組已於去年投產，大幅提高港燈使用天然氣的發電比例。

港燈指，L11機組容量380兆瓦，屬港燈發電設施基本負荷機組，機組運作效率高達 58.5%，遠較現有的燃煤機組為高。採用的「燃氣聯合循環發電」技術屬於 目前最廣泛使用、最潔淨和最有效利用化石燃料發電的方法之一。為進一步提升排放表現，機組配備有「選擇性催化還原脫硝系統」，進一步減低發電過程 中的氮氧化物排放。預計機組在投產後的整個使用周期，可以減少約3,500萬公噸的碳排放，相等於5,000萬棵樹每年可吸入的二氧化碳量。

機組經測試和調校後，會按計劃在明年第一季投產，港燈每年使用天然氣發電的比例會提升至超過5成。1 台舊的燃氣機組GT57及2台燃煤機組會適時在明年停運，其餘的燃煤機組則陸續會在2030年代初全部被淘汰。

▲ 尹志田指，除L11機組，另一台燃氣機組L12的安裝工程亦已展開， 將於2023年落成投產，屆時港燈使用天然氣發電比例可望再上升至約70%。（港燈提供）

尹志田續指，除L11機組，另一台燃氣機組L12的安裝工程亦已展開， 將於2023年落成投產，屆時港燈使用天然氣發電比例可望再上升至約70%，碳排放量與2005年相比，可減少約40%。

另外，正在興建的海上液化天然氣接收站項目，預計亦可於明年年中開始投產，除可為南丫發電廠提供價格有競爭力的天然氣來源，亦進一步確保燃料供應的穩定性。

尹志田重申，港燈支持香港實現碳中和的長遠目標，會從多方面推動零碳發 電，包括在南丫島西南面發展大型離岸風力發電場，落成後每年預計可生產4億度零碳電力。另外，港燈亦開始探討氫能等新科技，及繼續協助社會節約能源， 推動電動車使用及為客戶引進智能電表等。



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記者：黃穎津