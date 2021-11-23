【JUPAS】中大3個學院合辦學士學位課程　培育兼具生物科技及商業知識人才

▲ 中大下學年將推出跨學院課程。（黃悅晴攝）

香港中文大學下學年將開辦4個新學士學位課程，其中由3個學院合辦的綜合課程，旨在培養有醫療管理訓練及具創業家思維的學生，成為能融會貫通醫學及商業知識的人才，日後可投身醫療相關創科公司。另一課程則為計算機數據科學，培訓學生同時擁有編程及數理分析能力。

生物科技、創業與醫療管理理學士由中大理學院、醫學院及商學院合辦，內容包括分子生物技術、公共衞生、商業管理知識；亦有多位來自不同業界人士擔任導師，提供相關實習機會，設15個學額。

中大理學院生命科學學院教授林漢明指出，課程教導學生將科學知識轉化成一盤生意，相信香港定位為國際創科中心，未來發展離不開科學技術，因此希望訓練出能結合醫學科學知識及商業機會的領袖，推動本港相關產業發展。他又說，本港以往缺乏連結不同行業的人才，期望學生習得各科精萃，成為連接專才的橋樑。

林漢明說，畢業生可成為健康技術初創企業領軍人物，亦可做科創企業的商業顧問或投身醫療機構管理。

▲ 中大理學院生命科學學院教授林漢明。（黃悅晴攝）

另一個新課程為計算機數據科學，由理學院及工程學院合辦，旨在培養學生透過機器學習算法進行海量數據操作，並從複雜的數據中到發掘模式及進行預測。學生會學到統計分析、算法基礎、大數據等知識。課程設20個學額，要求學生於中學文憑試中，英文及數學科取得至少4級。

統計學系助理教授陳健威表示，現今是大數據年代，而數據不只是數字，亦有可能是文字、圖像等，傳統的統計學於此方面或有不足，計算機科學可作彌補；而統計學知識裝備學生分析真實數據，因此統計學與電腦科學結合可互補學科之間的不足。

▲ 統計學系助理教授陳健威。（黃悅晴攝）

計算機科學與工程學系副教授王文漢舉例，影音平台通常透過分析用戶觀看的影片，推薦適合的廣告，過程涉及大量數據分析及極強的電腦編程能力。他指出，課程畢業生可從事數據科師、大數據軟件開發員等工作。

下學年中大理學院將推出3個跨學院課程，入學及學生資助處處長王家徹表示，跨學科的重要性不能低估，指出要培育人才解決社會問題，就不應將學生局限於只學習一個學科，笑指學生應如「三項鐵人」般全面發展，結合不同知識技術。

▲ 入學及學生資助處處長王家徹。（黃悅晴攝）

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記者：黃悅晴