【公價人情】2021年「疫」下最新人情公價表 簽紙儀式人情要幾多？

生活易公佈「2021年結婚消費調查」，發現新人的結婚平均開支微跌2%至$35.1萬元。隨著婚宴人數上限放寬至240人，調查顯示，有8成7新人表示疫情下會堅持擺酒。

生活易於今年8月至10月期間訪問了1,003位於2021至2023年間結婚之新人，以了解一眾準新人的總開支及消費模式。在籌備婚禮的開支中，最高消費的項目仍然是「婚宴酒席」，但新人平均花費下跌19%至14.5萬元。

其次為「結婚首飾及戒指」，平均消費升20%至9.3萬元。今年金價走勢維持平穩，調查反映新人更願意投資在具保值作用的結婚首飾及戒指多於其他婚禮項目上。

上述兩大開支合共已佔新人消費之68%。此外，「蜜月旅行」升幅達37%至4.1萬元，因為新人如到海外旅遊，由外地返港後需額外支付隔離酒店之費用，直接令蜜月旅行的開支大幅上升。而「婚紗攝影」方面，每對新人平均花費為2萬元。

禮金中位數6萬創新高

結婚是喜慶事，但與女家商量結婚禮金事宜卻令不少準女婿大感煩惱。根據調查，由2018年起，禮金中位數一直維持在5萬元。今年卻逆市上升至6萬元，比往年勁升2成。由此可見，在疫情下未來外父外母對禮金金額仍然有一定期望，而各位準女婿都會盡量配合女家禮金要求以表誠意。

新增簽紙儀式$300

自2018年以來，人情中位數首次零增長。除了酒店（高級酒店$1,500及一般酒店$1,000）及酒樓（$800）的人情中位數維持不變外，私人會所及特色婚宴場地人情中位數均與去年相同（$1,000），而午間婚宴及西餐廳人情中位數亦維持於$800水平，酒會人情中位數則為$600。而今年調查亦新增了「邀請出席於婚姻註冊處/教堂的簽紙儀式」及「只派餅卡，沒有邀請出席婚禮/婚宴」的情況，結果顯示人情中位數分別為$300及$100。

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