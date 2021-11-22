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【腸道桿菌】黃大仙安老院爆產碳青霉烯酶腸道桿菌　2院友確診需留醫

社會 20:21 2021/11/22

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

衞生防護中心表示，黃大仙嗇色園主辦可蔭護理安老院爆發產碳青霉烯酶腸道桿菌個案。個案涉及一名87歲女院友和一名71歲男院友。（資料圖片）

黃大仙嗇色園主辦可蔭護理安老院爆發產碳青霉烯酶腸道桿菌個案。個案涉及一名87歲女院友和一名71歲男院友，他們分別於11月16日和17日因自身疾病入住公立醫院，在入院篩查的肛門採樣樣本經化驗確診帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌。他們均沒有出現產碳青霉烯酶腸道桿菌感染病徵，情況穩定。

衞生署衞生防護中心表示，已視察該院舍，並建議所需控制措施以預防產碳青霉烯酶腸道桿菌感染，包括保持良好環境衞生和員工及院友手部衞生。該院舍正接受醫學監察。調查仍在進行中，中心提醒市民應時刻注重個人和環境衞生及正確使用抗生素。

發言人稱，腸道桿菌（例如大腸桿菌和克雷伯桿菌）是常見的病原體，能引致身體不同部位的感染，包括尿道炎、腹腔內部感染和菌血病。產碳青霉烯酶腸道桿菌產生的碳青霉烯酶酵素，可令碳青霉烯和其他β-內酰胺（如青霉素）抗生素失效。這些細菌通常對多種抗生素具有抗藥性，限制了治療的選擇，或從而導致難以治療的嚴重感染。這類細菌的帶菌者可以毫無病徵，但細菌也可引致嚴重甚至致命的感染。風險程度取決於受感染的部位和患者的健康狀況。


一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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