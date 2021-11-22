【新冠肺炎】袁國勇料富豪機場酒店個案屬空氣傳播　源頭病人戴「自私」氣閥口罩噴出有毒空氣

▲ 袁國勇(前)到富豪機場酒店視察。(黃傑偉攝)

富豪機場酒店疑現爆發，早前一名36歲男子11月11日由南非抵港後，入住赤鱲角富豪機場酒店，檢出有N501Y變種病毒；至上周六(20日)再錄得一名62歲同層住客確診，亦檢出有N501Y變種病毒。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今晚到富豪機場酒店視察。袁國勇認為，今次情況是由空氣傳播，源頭是5112號房的36歲印度病人，由於他戴上「自私」的「氣閥口罩」噴出有毒空氣至走廊，加上酒店鮮風供應不足造成傳播。

袁國勇指，經進行空氣測試，發展帶毒空氣由5112號房傳至走廊，再傳到5111號房，他形客今次情況特別，因為5112房病人用上氣閥口罩，「是自私的口罩」，戴上氣閥口罩吸入的是經過濾的空氣，但個人本身噴出的空氣則沒有過濾，「如有感染就噴出病毒空氣」。而經返查閉路電視，該病人有一半打開房門的時間都沒有戴上口罩，令病毒空氣透過擾流效應散播至走廊。

袁國勇續指，酒店走廊士氣較靜止，即逗留時間會較長，而走廊有逾百多間房，只安排2部空氣清新機，令鮮風供應不足。同層涉及12間房的住客均於本月11至14日居住，需要檢疫14天。

他建議，首先要停用該款「氣閥口罩」，如有旅客使用應從航空公司、關口、酒店等方面要旅客更換外科口罩，其次是建議酒店在走廊6處地方加裝空氣清新機，酒店房間本身的負壓系統亦要改善，相信可減少交叉感染機會。

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記者：蘇文軒