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【抗疫交流】內地專家團視察貨櫃碼頭　考察碼頭貨物運作流程及檢測安排

社會 20:38 2021/11/22

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

內地疫情防控專家團今日繼續第三日的考察行程。（政府新聞處）

訪港內地疫情防控專家團今日（22日）繼續第三日的考察行程，先後到訪檢疫酒店、社區檢測、醫療及貨櫃碼頭等與香港防疫抗疫工作有關的單位及設施，並與人員會面、交流和分享經驗。

內地專家團今早首先到一間位於灣仔的指定檢疫酒店，了解其運作模式及操作流程。專家團並到訪位於梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心，了解其運作、服務安排及採樣流程。專家團隨後轉往大埔，到訪一間由衞生署認可的私營化驗所，了解其運作及聽取有關本港最新病毒檢測能力的簡報。

下午，專家團到訪葵青貨櫃碼頭，考察碼頭貨物運作流程及聽取防疫措施介紹，包括對高風險及高暴露碼頭前線人員的管理和檢測安排。

其後，專家團到訪天水圍醫院及天水圍（天業路）社區健康中心，聽取醫院管理局人員介紹在公立醫院急症室的分流及應診安排，以及一旦病毒在社區範圍傳播時須採取的應變計劃。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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