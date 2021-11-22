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【公民教育】教育局建議全港中小學　下月13日悼念南京大屠殺84周年

社會 21:32 2021/11/22

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教育局向各中、小學提供「 銘記歷史•珍愛和平 」— — 南京大屠殺84周年學校悼念活動建議。（資料圖片）

今年是南京大屠殺84周年，為反思這場對近代中國發展影響深遠的歷史事件及悼念死難同胞，教育局課程發展處個人、社會及人文教育組向各中、小學提供「 銘記歷史•珍愛和平 」— — 南京大屠殺84周年學校悼念活動建議、歷史專題簡報，並舉辦相關教師專題講座，以支援學校、教師在校內籌辦有關悼念活動。

教育局建議，在12月13日「南京大屠殺死難者國家公祭日 」，學校可舉行奏唱國歌、默哀悼念、播放「共赴國難，南京大屠殺」影片、簡報解說等活動，時長合共40分鐘。學校可因應校情，自行選取歷史專題簡報或片段，於早會或相關學科課堂安排校本教育活動。

此外，教育局課程發展處特舉辦「『 銘記歷史•珍愛和平 』— —中日視角下的南京大屠殺」教師專題講座。講座將於12月13日（星期一）下午3時至5時在九龍工業學校舉行，並同時以網上直播形式進行。有興趣參與教師可透過培訓行事曆報名。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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