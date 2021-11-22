【新冠肺炎】富豪機場酒店現爆發　2確診患者住對門

▲ 富豪機場酒店現爆發，2確診患者住對門。（黃傑偉攝）

富豪機場酒店疑現爆發，早前一名36歲男子11月11日由南非抵港後，入住赤鱲角富豪機場酒店，已接種兩劑復必泰，惟上周一（15日）確診，檢出有N501Y變種病毒。但不足一周，上周六（20日）再錄得一名62歲同層住客確診。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（22日）到富豪機場酒店視察後表示，個案涉及2名男子，其中編號12388為36歲印度男子，他於11月11日從南非抵港，在機場檢測呈陰性。後該男子到酒店檢疫，住5112號房，在13日的樣本呈陽性，樣本Ct值18，而第二日再覆檢時Ct值仍然維持在低水平。

▲ 歐家榮到富豪機場酒店視察後表示，確診2名男子住同層。（黃傑偉攝）

另一個案編號為12404，涉及1名62歲中國籍男子，他在11月10日從加拿大抵港，在機場檢測呈陰性。後該男子到酒店檢疫，住5111號房，他在12日及14日的檢測樣本都呈陰性，至18日樣本呈陽性，帶N501Y變種病毒。2宗個案在酒店同住的時間為11日至14日。

當局已聯同機電工程署做初步調查取得87個環境樣本，樣本在5111、5112號房及走廊共用位置取得，當中25個呈陽性。署方在5111及5112號房中各取得39個樣本，當中5112號房有5個樣本呈陽性，而5111號房中則有20個樣本呈陽性，樣本分別在房中梳化、枱凳、廁所、渠取得，而走廊公用位置取得樣本皆呈陰性。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇指，今次情況是由空氣傳播，源頭是5112號房的病人戴「自私」的「氣閥口罩」。詳情即看：【下一頁】

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津