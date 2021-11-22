【非法賭博】警方黃大仙拘4人涉非法賭博　違反限聚令同遭票控

▲ 黃大仙警區特別職務隊第二隊人員今日（22日）下午約4時40分在區內展開反非法賭博行動，檢獲1張枱，4張凳，1副啤牌及賭款約100元。（警方提供）

黃大仙警區特別職務隊第二隊人員今日（22日）下午約4時40分在區內展開反非法賭博行動，檢獲1張枱，4張凳，1副啤牌及賭款約100元。



行動中，人員於富山邨富仁樓對開拘捕1名本地女子及3名本地男子，年齡介乎63至81歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。他們及在場另一名78歲姓吳女子亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方將繼續採取執法行動打擊非法賭博活動。此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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記者：黃穎津

