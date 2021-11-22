  • 17°C
香港時間 : 20211122日 (週一) 22:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非法賭博】警方黃大仙拘4人涉非法賭博　違反限聚令同遭票控

社會 22:21 2021/11/22

分享：

熱門 炎明熹 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

黃大仙警區特別職務隊第二隊人員今日（22日）下午約4時40分在區內展開反非法賭博行動，檢獲1張枱，4張凳，1副啤牌及賭款約100元。（警方提供）

黃大仙警區特別職務隊第二隊人員今日（22日）下午約4時40分在區內展開反非法賭博行動，檢獲1張枱，4張凳，1副啤牌及賭款約100元。

行動中，人員於富山邨富仁樓對開拘捕1名本地女子及3名本地男子，年齡介乎63至81歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。他們及在場另一名78歲姓吳女子亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方將繼續採取執法行動打擊非法賭博活動。此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

最新影片：【TOPick診症室】小朋友看書易「跳行」或與斜視有關？　中大醫生拆解斜視徵狀


一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津
 

相關文章

【廉政公署】涉收賄助澳門建築公司在港上市　廉署聯財匯局拘9人
今日 15:41
【廉政公署】涉收賄助澳門建築公司在港上市　廉署聯財匯局拘9人
【死因研訊】少女入院後3周心肌炎離世　死因庭裁定死於自然
今日 19:36
【死因研訊】少女入院後3周心肌炎離世　死因庭裁定死於自然
【咬脫左耳】無業漢涉咬脫趙家賢左耳案續審　辯方證人形容被告案發時有如瘋狂狀態
今日 16:39
【咬脫左耳】無業漢涉咬脫趙家賢左耳案續審　辯方證人形容被告案發時有如瘋狂狀態
【涉嫌逃稅】夫婦虛報申索扣除個人進修開支　涉逃稅共13萬元罪成候判
今日 18:54
【涉嫌逃稅】夫婦虛報申索扣除個人進修開支　涉逃稅共13萬元罪成候判
【交通意外】將軍澳輕貨撞倒老婦　送院搶救後不治
今日 20:13
【交通意外】將軍澳輕貨撞倒老婦　送院搶救後不治

你可能感興趣

【廉政公署】涉收賄助澳門建築公司在港上市　廉署聯財匯局拘9人
今日 15:41
【廉政公署】涉收賄助澳門建築公司在港上市　廉署聯財匯局拘9人
【死因研訊】少女入院後3周心肌炎離世　死因庭裁定死於自然
今日 19:36
【死因研訊】少女入院後3周心肌炎離世　死因庭裁定死於自然
【咬脫左耳】無業漢涉咬脫趙家賢左耳案續審　辯方證人形容被告案發時有如瘋狂狀態
今日 16:39
【咬脫左耳】無業漢涉咬脫趙家賢左耳案續審　辯方證人形容被告案發時有如瘋狂狀態
疫情 黃大仙 新冠肺炎疫情 非法賭博 香港

最高瀏覽

【家庭暴力】23歲人妻遭家暴3年拒離婚　崩潰痛哭：老公太帥離不開他
16:24 2021/11/21
【家庭暴力】23歲人妻遭家暴3年拒離婚　崩潰痛哭：老公太帥離不開他
【童你一起長大了】蓋世寶重返大台感難受　無奈表示：之後再合作機會很微
11:01 2021/11/21
【童你一起長大了】蓋世寶重返大台感難受　無奈表示：之後再合作機會很微
【聲夢傳奇】炎明熹不適台上跌倒　Gigi淚灑當場譚俊彥護花
16:58 2021/11/21
【聲夢傳奇】炎明熹不適台上跌倒　Gigi淚灑當場譚俊彥護花