【新冠肺炎】港府調整抵港人士檢測安排　明起不再接受深喉唾液樣本檢測

▲ 由明日（23日）起，港府將調整抵港人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測的安排，不再接受深喉唾液樣本檢測。 （陳靜儀攝）

政府今日（22日）宣布，由明日（23日）起，將調整抵港人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測的安排，不再接受深喉唾液樣本檢測。



一般而言，現時只有兩類抵港人士可採用深喉唾液樣本進行核酸檢測，包括曾逗留內地或澳門但並非按「回港易」或「來港易」計劃抵港的人士，以及只曾逗留B組指明地區而尚未接種疫苗，但在符合指定條件的情況下，獲容許與陪同人士於家居繼續自我隔離的12歲以下小童。



在新安排下，在11月23日或以後到達香港的上述人士必須到社區檢測中心，以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，而不可再使用深喉唾液樣本。他們前往檢測時須以直接的交通工具來往檢疫或隔離地點和社區檢測中心。他們如需乘搭公共交通工具，只可選乘的士，中途不得下車。有關人士須記錄所乘搭車輛的車牌號碼，並由乘搭該車輛當日起計保留該紀錄30天，或利用其手機上的「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」的士二維碼。



政府將刊憲更新《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下的相關指明，以由11月23日起落實上述措施。

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記者：黃穎津