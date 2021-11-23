【強制檢測】19處指明地方納強檢　涉初確患者曾訪米芝蓮推介餐廳上榜（一文看清強檢名單）

▲ 19處指明地方納強檢，涉初確患者曾訪米芝蓮推介餐廳上榜。陳靜儀攝

政府深夜就最新強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處19個指明地方的受檢人士，接受新冠病毒核酸檢測。其中，因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有7個指明地方被納入強制檢測公告，包括西九龍ICC 37樓的摩根士丹利銀行亞洲有限公司、 跑馬地香港足球會、清水灣私房菜AMTARDA、中環米芝蓮推介餐廳ICHU等上榜。

因應早前兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，四個指明地方的人士需要再次進行檢測，包括海港城太平洋會、K11人文購物藝術館等。

另外，由於八間學校爆發上呼吸道感染，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。

2021年11月22日強制檢測公告詳情--(受檢人士須於11月24日或之前接受檢測)

A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

1. 永利大廈 -- 上環永樂街72-76號；任何在10月31日至11月22日期間曾身處超過兩小時的人士

2. 摩根士丹利銀行亞洲有限公司 -- 九龍油尖旺柯士甸道西1號環球貿易廣場37樓；任何在10月31日至11月3日期間曾身處超過一小時的人士

3. La Vache! -- 中環蘇豪卑利街48號地鋪；任何在10月31日下午1時至下午3時期間曾身處的人士

4. Honky Tonks Tavern -- 中環荷李活道75號地鋪；任何在10月31日下午6時至下午8時期間曾身的人士

5. ICHU -- 中環皇后大道中80號 H Queen’s 3樓；任何在10月31日下午8時至下午10時期間曾身處的人士

6. 香港足球會 -- 跑馬地體育道3號；任何在11月4日下午6時至下午9時期間曾身處的人士

7. AMTARDA -- 西貢清水灣大環頭路大坳門村；任何在11月6日下午5時至下午8時期間曾身處的人士

B. 屬再次檢測的指明地方

1. 紫荊閣 -- 尖沙咀海港城太平洋會3樓；任何在11月5日下午6時至下午11時59分期間曾身處的人士

2. 尖沙咀海港城太平洋會1樓；任何在11月4日中午12時至下午4時期間曾身的人士

3. K11人文購物藝術館 -- 尖沙咀梳士巴利道18號；任何在11月4日下午3時至下午10時期間曾身處的人士

4. 荔枝角公園體育館 -- 荔枝角荔灣道1號；任何在11月11日下午2時至下午4時期間曾身處的人士

C. 其他 (任何在11月9日至11月22日期間曾身處超過兩小時的人士)

(1)香港聖公會東涌幼兒學校 -- 大嶼山東涌富東邨富東廣場 3 樓 301 室

(2)籽苗幼稚園暨幼兒中心 -- 西營盤第一街 8 號縉城峰 1 樓 7 號鋪

(3)香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園 -- 旺角砵蘭街 387 號 1 樓

(4)加州天地幼兒院 -- 屯門湖秀街 2 號悅湖山莊幼稚園 2A 號地下部份

(5)協康會雷瑞德夫人中心 -- 大埔富善邨善翠樓地下 1 號

(6)聖雅各福群會麥潔蓮幼稚園 -- 灣仔堅尼地道 100 號 3 樓至 6 樓部份

(7)新界婦孺福利會粉嶺幼兒學校 -- 粉嶺景盛苑俊景閣 B 及 C 翼地下

(8)中華基督教會柴灣堂幼兒園 -- 柴灣新翠花園政府合署 2 樓

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯 李志強