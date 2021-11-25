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【新品速報】《蜘蛛俠：不戰無歸》即將上映 百事可樂推限定版收藏罐

休閒消費 13:32 2021/11/25

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

《蜘蛛俠：不戰無歸》電影即將上映，百事可樂與Sony Pictures合作，推出別注聯乘限定版《蜘蛛俠：不戰無歸》收藏罐，為了配合「不戰無歸」的劇情，分別有兩款蜘蛛俠造型的百事可樂收藏罐，其中一款百事可樂無糖的黑色細長收藏罐則是蜘蛛俠穿上升級版本的「鐵甲蜘蛛裝戰衣」，另一款百事可樂藍色收藏罐則是穿上首次出現在大熒幕《蜘蛛俠：不戰無歸》的「黑金色戰衣」。

是次別注限定版《蜘蛛俠：不戰無歸》百事可樂收藏罐共有兩款，包括「鐵甲蜘蛛裝戰衣」及《蜘蛛俠：不戰無歸》「黑金色戰衣」，每罐建議零售價約為9元。

「黑金色戰衣」（左）、「鐵甲蜘蛛裝戰衣」（右）。（圖片由百事提供）

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飲百事贏限量版蜘蛛俠禮品

由即日起至2021年12月9日，凡購買百事／七喜汽水滿HK$20，必須包括至少一件百事可樂 x 蜘蛛俠珍藏限定版330mL，慿電子單據正本，並於此進行登記，即有機會贏取限量版蜘蛛俠禮品：

終極累積大獎(共15份)： 推廣期內同一登記人名累積消費最高的15位便可贏取Hot Toys蜘蛛俠™ (黑金色戰衣)1:6比例珍藏人偶
珍藏獎(共45份)： Hot Toys 蜘蛛俠™(Integrated Suit) Cosbaby(S)迷你珍藏人偶
别注獎(共30份)： 限量版蜘蛛俠禮盒
電影放送獎(共40份)： 《蜘蛛俠：不戰無歸》電影換票証兩張

詳情請參閱網頁

記者：蕭雅文

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