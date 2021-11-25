【新品速報】《蜘蛛俠：不戰無歸》即將上映 百事可樂推限定版收藏罐

《蜘蛛俠：不戰無歸》電影即將上映，百事可樂與Sony Pictures合作，推出別注聯乘限定版《蜘蛛俠：不戰無歸》收藏罐，為了配合「不戰無歸」的劇情，分別有兩款蜘蛛俠造型的百事可樂收藏罐，其中一款百事可樂無糖的黑色細長收藏罐則是蜘蛛俠穿上升級版本的「鐵甲蜘蛛裝戰衣」，另一款百事可樂藍色收藏罐則是穿上首次出現在大熒幕《蜘蛛俠：不戰無歸》的「黑金色戰衣」。

是次別注限定版《蜘蛛俠：不戰無歸》百事可樂收藏罐共有兩款，包括「鐵甲蜘蛛裝戰衣」及《蜘蛛俠：不戰無歸》「黑金色戰衣」，每罐建議零售價約為9元。

▲ 「黑金色戰衣」（左）、「鐵甲蜘蛛裝戰衣」（右）。（圖片由百事提供）

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記者：蕭雅文