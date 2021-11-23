【通關措施】兩地專家周四舉行第二次會議　特首：盼早日公布通關詳情

▲ 行政長官林鄭月娥。 （陳靜儀攝）

本港疫情緩和，行政長官林鄭月娥今早（23日）於行政會議前見傳媒，她指，昨日收到港澳辦通知，本周四將於深圳舉行第二次兩地防疫專家會議，期盼可早日公布通關詳情。

林鄭月娥說，內地疫情防控專家團來港考察後，今午將返回內地，他們於訪港期間考察檢疫中心及指定檢疫措施等地方，了解本港防疫抗疫政策。她說，港府會爭取逐步有序通關，第二次防疫對接會將由政務司司長率領到深圳。林鄭月娥又說，要爭取與海外地方有免檢疫的來往，作為有利條件，本港疫苗接種率要再提升，指出第一針接種率仍未到合資格人口的70％，再次呼籲未打針的市民盡快接種。

被問到兩地通關目前有何「阻滯」，林鄭月娥強調通關須視乎兩地實際情況，指標是有多少確診個案、市民是否恢復以往活動，最大考慮是通關後會否帶來感染風險，目前情況不是有阻滯，也不是有一方特意帶來難題。她又指出，由於本港仍有很多海外人士返港，風險仍然存在，因此日後實施通關，熔斷機制必須存在，惟詳情要待專家對接會議時討論。

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記者：黃悅晴