【奧運熱潮】30位國家隊運動員下月初訪港　包括百米飛人蘇炳添、乒乓球運動員馬龍

▲ 東京奧運乒乓球男子單打冠軍馬龍。（新華社圖片）

本港代表隊於今屆東京奧運取得有史以來取佳成績，於全港掀起一鼓奧運熱潮。行政長官林鄭月娥今早（23日）表示，國家體育總局應特區政府邀請，下月初安排約30位出戰日本東京奧運的國家隊運動員來港分享，包括百米飛人蘇炳添及乒乓球運動員馬龍等。

林鄭月娥說，30位來自12個運動項目的運動員，將於12月3日至5日訪港，與港人分享得獎過程及喜悅，惟因應疫情，或未能如以往有近距離接觸的活動。林鄭月娥透露，屆時會舉行多場公開活動，包括體育示範，港府會盡快公布詳情。

林鄭月娥又表示，將於周日率團到訪湖北武漢市，進行鄂港高層會晤，政務司司長、民政事務局局長、創新科技局局長等將隨團。

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記者：黃悅晴