【新冠肺炎】疑確診者戴氣閥口罩致富豪機場酒店空氣傳播　專家解構氣閥將飛沫噴出變相播毒

▲ 專家解構氣閥將飛沫噴出變相播毒

富豪機場酒店疑現爆發，早前一名36歲男子11月11日由南非抵港後，入住赤鱲角富豪機場酒店，檢出有N501Y變種病毒；至上周六(20日)再錄得一名62歲同層住客確診，亦檢出有N501Y變種病毒。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今晚到富豪機場酒店視察。袁國勇認為，今次情況是由空氣傳播，源頭是5112號房的36歲印度病人，由於他戴上「自私」的「氣閥口罩」噴出有毒空氣至走廊，加上酒店鮮風供應不足造成傳播。

最新影片推介：

袁國勇指，經進行空氣測試，發展帶毒空氣由5112號房傳至走廊，再傳到5111號房，他形客今次情況特別，因為5112房病人用上氣閥口罩，「是自私的口罩」，戴上氣閥口罩吸入的是經過濾的空氣，但個人本身噴出的空氣則沒有過濾，「如有感染就噴出病毒空氣」。而經返查閉路電視，該病人有一半打開房門的時間都沒有戴上口罩，令病毒空氣透過擾流效應散播至走廊。詳情即睇【下一頁】

究竟氣閥口罩為何會變相增加播毒風險？

化學博士K Kwong曾回覆TOPick指出含有氣閥的口罩只適合工作時使用，並不適用於醫療用途，也不能在病人身上使用。他指，因為氣閥會將使用者咳出來的飛沫，積聚在氣閥中，或以高速噴出口罩外。假如使用人為帶菌者，口罩的作用則形同虛設，建議消費者在購買口罩前先了解其設計及功用，以免購入無效於防疫的口罩。

最新影片推介：

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦曾指出，外科口罩可以預防飛沫及口水，具有防水層、過濾層及吸水層，而有氣閥的口罩，是過濾塵埃，令長時間在外工作的人士透氣比較舒服，但如果有關人士受了感染，變相播毒:

戴口罩的目是是防止受感染以及避免播毒，如果有氣閥即是可以將自己的飛沫放出去，比戴棉布的口罩更加差！

英國傳媒《每日郵報》曾請來專家曼徹斯特都會大學微生物學名譽教授Val Edwards-Jones實測9款抵擋飛沬的效能。結果發現，自製布口罩及「自私」氣閥口罩的阻隔率較低，KN95及一款抗菌塗層布口罩表現最好。

據報道，由於人在咳嗽、說話、打噴嚏期間，可能會有含病毒的微小飛沬噴出，所以戴口罩可最大程度地減少傳播飛沬。因此，是次實測將戴上口罩並向培養皿咳嗽，如口罩阻隔飛沫能力不足，飛沫則有機會落入培養皿。於48小時後計算菌落數量，就可得知各款口罩的飛沫阻隔效能。

儘管病毒的大小可能比細菌小多達1000倍，但這也可證明每個口罩在防止傳播的有效性。作為對照，不戴口罩向培養皿咳嗽，經48小時後菌落數量為65。

點擊圖片即睇9款口罩抵擋飛沬的效能：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

責任編輯：羅嘉欣