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【叱咤樂壇】炎明熹+姚焯菲越級挑戰容祖兒　首度角逐我最喜愛的女歌手　

娛樂 11:04 2021/11/23

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熱門 炎明熹 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

姚焯菲炎明熹首度入圍叱咤角逐大獎。

明年1月1日舉行的《叱咤樂壇頒獎典禮》，當中「我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」投票已於今天（11月22日）正午12時正式展開，而截至今日下午5時，最新十五強走勢已出爐。

最新影片：Anson Lo+Ｈendi+Alina訪問

【聲夢傳奇】炎明熹不適台上跌倒　Gigi淚灑當場譚俊彥護花

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」投票於今天（22日）起正式展開，樂迷透過881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar智能手機應用程式及商台節目重溫智能手機應用程式進入「叱咤投票站」以一人一票投票，選出「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」、「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後五強。

投票經過5小時，截至11月22日下午5時，最新十五強走勢如下: 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

男歌手︰MC 張天賦、Tyson Yoshi、江𤒹生、呂爵安、林家謙、周國賢、洪嘉豪、姜濤、柳應廷、胡鴻鈞、陳卓賢、許廷鏗、張敬軒、馮允謙、盧瀚霆

組合︰ C AllStar、Dear Jane、ERROR、Kolor、MC Soho & KidNey、MIRROR、My Little Airport、ONE PROMISE、per se、P1X3L、RubberBand、Supper Moment、ToNick、Zpecial、五月天

姚焯菲首度入圍叱咤「我最喜愛的女歌手」15強。

至於女歌手十五強，最初15強名單為︰ AGA、Gin Lee、Serrini、王菀之、方皓玟、岑寧兒、炎明熹、容祖兒、陳凱詠、陳蕾、黃妍、鄭秀文、鄭欣宜、衛蘭、謝安琪，但至昨晚姚焯菲的投票追上，令王菀之擠出15強，由姚焯菲補上，跟炎明熹首度一同角逐此大獎。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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