【冷鋒襲港】明日最低氣溫升至16度　清涼天氣維持至周四

▲ 明日最低氣溫升至16度，清涼及亁燥天氣維持至周四。（陳靜儀攝）

本港今日（23日）天氣明顯轉冷，天文台表示，東北季候風正為華南沿岸地區帶來清涼的天氣。同時，一道廣闊雲帶覆蓋該區。本港方面，今早天文台錄得最低氣溫14.3度，是入秋以來的最低紀錄。

根據未來9天天氣預報，明日最低氣溫上升至16度，清涼、天晴及非常乾燥的天氣維持至周四，預測周五以後氣溫進一步增加至18度或以上。

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本港地區今日天氣預測，多雲、天氣清涼及乾燥，稍後漸轉天晴，吹和緩至清勁北風，初時離岸間中吹強風。展望，未來數日天晴乾燥，早上清涼，日夜溫差較大。

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記者：陳麗娜