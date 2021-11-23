【奢華酒店】越南胡志明市西貢萬韻酒店 11款套房提供奢華體驗

▲ Designer Suite by Giorgetti - Bedroom

雖然受疫情影響暫時未能通關外遊，但東南亞陸續有新酒店落成。位於越南胡志明市的西貢萬韻酒店（The Reverie Saigon），坐落於胡志明市尊貴的第一郡內，酒店有11款套房，完美結合越南風情與義大利文化，以獨特方式巧妙融合義式設計、無與倫比的奢華風範，與亞洲文化象徵。

酒店內的精緻粵菜館龍朝軒（The Royal Pavilion）選用金、紅兩色來象徵幸福與財富，同時致敬中國文化對眾多鄰國的影響。酒店內的三角鋼琴和 Baldi 時鐘均特別委託工匠飾以與玉石相似的綠色孔雀石，以增添健康、財富、和諧等良好的風水運勢。

酒店炫目的孔雀羽毛圖案在越南文化中寓意豐饒與吉祥。酒店匯集了多位義大利設計大師的傑作，在設計中充分考量品味非凡的旅人的需求，呈現一系列博採眾長、彼此互補的室內設計風格。​​

萬韻浪漫套房（The Reverie Romance Suite）

萬韻浪漫套房綺麗迷人、趣味盎然，浪漫至極，同時展現出與眾不同的義式奢華風範。華麗堂皇的內飾吸引賓客步入奢靡氛圍之中，義大利大師級傢俱設計師 Grifoni Vittorio 設計的經典雙人座椅令私密空間倍添浪漫溫馨氣息。

Visionnaire 設計師套房（Designer Suite by Visionnaire）

Visionnaire 設計師套房靈感來自高級定制服裝，結合傳統工藝和奢華物料，配以奶油色、鉑金色等淡雅色系，營造出別有趣味的格調，可謂西貢最為時尚的下榻空間。真皮 Oberon 沙發與一對璀璨耀目的 Esmeralda 吊燈相映成趣，突顯出套房的優雅美學。

Poltrona Frau 全景套房（Panorama Suite by Poltrona Frau）

對於設計愛好者和渴慕獨一無二高層住宿享受的旅人來說，Poltrona Frau全景套房是一處理想的都市逃逸空間，也是對 Poltrona Frau 和 Cassina 精湛工藝的禮贊。大理石玄關通向寬闊的客廳區，映入眼簾的是一眾搭配得宜的標誌性傢俱藝術品，包括 Mario Bellini 設計的 La Rotonda 餐桌、1965 年 Gio Ponti 設計的經典 Dezza 沙發馬皮復刻版，以及一對前衛的 San Luca 真皮扶手椅。

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Provasi 設計師及行政套房（The Designer Suite and Executive Suite by Provasi）

Provasi 設計師套房是經典義式風格的典範之作 – 優雅且瑰麗精美，如果崇尚義大利品牌以當代手法演繹古典傢俱的話，那這間套房定必是完美之選。洋溢貴族氣息的套房專為品味考究的旅人設計，以極致舒適與奢華細節為核心要素。Rubelli 設計的天鵝絨壁紙和窗簾、美麗的真絲沙發搭配出優雅格調，與窗外美景相映成輝。Provasi 行政套房展現出品牌備受認可的現代華麗風範，為鍾愛經典與傳統美學的賓客提供理想居所。

Giorgetti 豪華套房（Luxury Suites by Giorgetti）

由 Giorgetti 傾力打造的西貢萬韻酒店豪華套房系列包括全景套房（Panorama Suite），行政套房（Executive Suite），和設計師套房（Designer Suite），致敬義大利其一最尊貴的家族。每間 Giorgetti 套房均展現出迷人的簡潔設計和現代內飾，配以一系列精美傢俱，如設計師套房內由 Gio Ponti 原設計、Murano 玻璃工匠 Venini 重新打造的璀璨吊燈；行政套房內的 REA 床架與曲線優美的床頭板，以及兩側的 Athene 楓木床頭桌；全景套房內的雞尾酒櫃與溫馨的 Isa 餐桌。無與倫比的精緻工藝和傑出的現代義式風格為住宿體驗增添優雅情懷。

西貢套房（Saigon Suite）

西貢套房位於西貢萬韻酒店最高兩層，室內處處洋溢著義式奢華風情。Poltrona Frau與 Cassina 品牌的傑作彼此呼應，更突顯出套房的貴氣。燦爛陽光灑滿套房大理石鋪就的客廳區，挑高大落地窗外即是令人讚歎的西貢市美景。主套房內設有 Andree Putman 品牌梳妝檯，令下榻體驗倍感舒適放鬆。

萬韻套房（Reverie Suite）

萬韻套房佔據兩層空間，將現代奢華的設施與華麗的經典意式設計完美融合，配以醉人景觀。整體設計展現無可比擬的華美風範，選用實木和紅色織物演繹當代風格的設計，優雅別緻。居高俯瞰壯麗景色，令人驚歎不已。

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