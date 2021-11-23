【換季爭議】冷鋒殺到學校稱下周方可換季　港媽呻：老師都唔會着短袖啦

▲ 港媽呻天氣轉涼學校仍未准學生轉冬季校服。

冷鋒抵港天氣顯著轉涼，不少人出門前都添衣保暖。一名港媽昨日在網上討論區「親子王國」發文，指學校出通告稱學生於下周一（29號）方可換冬季校服，令她感不滿。

港媽呻學校應彈性處理

從港媽上載的學校通告顯示，學生於下周一（29號）方可換冬季校服。她對此安排感失望，指「點解唔今個星期換季？老師都唔會着短袖，應該要將心比己」。她認為校方應彈性處理，又指女兒平日守規矩，「寧願捱凍都唔會違規」。

帖文引來網民討論，有網民建議家長問清楚老師，「我相信學校唔會死板到有冷鋒到唔畀着長袖！」、「家長應該團結向學校反映」。有網民則表示家長可自行決定換季，「我會叫小朋友着冬季，反正通告冇講今個星期唔畀換」、「如果因為咁而畀學校寫手冊話校服唔整齊，咪由佢寫囉！對我嚟講仔女有冇着夠衫比較重要」。

幼稚園讓學生穿便服上學

TOPick就此訪問其他家長，伍太表示其3歲兒子在天主教教區轄下幼稚園就讀，校方在10月中已發通告提醒家長，由於新校服未送到，預料11月下旬才可分派，故當天氣轉變時，家長可以安排學童穿上便服保暖，以免受涼。 伍太指由於新校服未到，又未買到二手舊校服，故此兒子已經穿上便服逾月，認為校方安排具彈性，

學校做得好好，起碼天氣凍時，唔使擔心小朋友會病，又唔知著咩好。

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責任編輯：王明芳