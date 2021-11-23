【立法會選舉】港府將於已關閉邊境管制站設臨時票站　方便居於內地港人投票

▲ 港府將於已關閉邊境管制站設臨時票站。（資料圖片）

立法會選舉將於下月19日舉行，行政長官林鄭月娥今早（23日）出席行政會議前說，將於已關閉的香港邊境管制站設臨時票站，方便居於內地的港人投票，投票者須預先登記。

林鄭月娥表示，將於本周內公布有關詳情，投票過程中將實施「閉環管理」，選民要不可離開票站、走入社區，投票後要馬上返回內地。她又強調，措施是為了便利居內地港人，指出立法會選舉亦難以達致正常通關，相信相關投票人數不會太多，對投票率影響不大。

林鄭月娥又提到，今屆立法會選舉涉及逾400萬選民及眾多議席，預計要動員3.8萬人負責票站工作，加上每個議席均有競爭，投票及點票工作複雜，已要求選管會嚴肅認真處理相關工作，做到萬無一失。她重申，任何人在選舉期間，於公開活動煽惑他人投白票或不投票屬違法行為。

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記者：黃悅晴