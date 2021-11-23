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【男神廚房】鄭裕玲表演瑜伽挑戰林德信　伍允龍分享當龍虎武師險死經歷

娛樂 11:23 2021/11/23

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《男神廚房》

由鄭裕玲（Do姐）、王菀之（Ivana）主持的TVB綜藝節目《男神廚房》，在昨晚（11月22日）播出的第10集。

「男神召集人」何廣沛請來「武打男神」伍允龍、「校草男神」張馳豪（Aska）、「雞檔男神」李創偉（Catry）及「為食男神」林德信應戰，女神試食團成員則為擅長搞笑兼搞氣氛的伍詠薇、煮餸相當拿手的周汶錡，以及美女廚師Hilda。

昨晚的主題菜為「雞鴨鵝」，搞笑的是由於4名男神各有弱點，女神們挑選「處男廚神」時難以下定論；首先眾人鎖定刀功看似一般的張馳豪（Aska），唯獨周汶錡唱反調謂：「佢好有步驟，切嘢同安排嘅程序都ok架！」

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伍允龍示範詠春

雖然周汶錡如此有信心，眾女神依然拿不定主意，經過多番觀察，最終決定將「處男廚神」頒給Catry，Do姐指Catry「死因」是食物賣相太差。

儘管女神們玩「彈弓手」，但爆笑的是，當揭曉「處男廚神」真身時，女神們將全數大表驚訝，到底答案有多出人意表？

昨晚的節目亦娛樂性十足，除伍姑娘落力搞氣氛，其「同宗」伍允龍亦是綜藝能手，表情多多兼大耍「日字直衝拳」及「膀手」等真功夫之餘，當周汶錡要求「打他一拳」時，他又甚為配合地做出「我快痛死了」的表情，逗得女神們相當開心。

周汶錡要求「打」伍允龍。

Do姐技癢表演瑜伽

雖然搞笑，但伍允龍亦有正經面，昨晚便分享首次險入鬼門關的經歷：「拍第一部戲《少年阿虎》時爭啲死咗，嗰時我跟緊錢嘉樂、做替身，場戲要我凌空轉身再面落地，但我轉早咗，條wire咁啱索住我條頸，好彩拉wire嘅師傅即時放手。」

另外，昨晚林德信晒瑜伽真功夫的同時，Do姐忽然技癢表演超凡身手，由於動作夠晒敏捷兼柔軟度足，全場人士為之嘩然！之後錄影廠變成瑜伽班房，鏡頭後由Do姐輪流監察其他女神做瑜伽，形成一幅有趣的畫面。

Do姐騷瑜伽功力。

型男Catry出奇招

今晚（11月23日）播出的《男神廚房》，伍允龍將繼續發揮其搞笑天分，除「口水多過浪花」遭Do姐投訴，又大玩「Chef Le Mon」調味手兼表演「騰雞版英文」。

至於林德信及張馳豪，則自彈自唱情歌搏取女神們歡心；由於兩位歌喉都相當動人，令比賽氣氛更趨白熱化。

面對3位強敵，有模特兒幕前演出經驗的型男Catry竟以「爆炸糖」迎戰，到底勝算有多大？

型男Catry用「爆炸糖」迎戰？

撰文 : TOPick柴犬出動

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