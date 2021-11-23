【大S離婚】與大S離婚即被爆另結新歡　汪小菲疑暗交家底豐厚年青女星

▲ 汪小菲被指已另結新歡。

台灣女星徐熙媛（大S）跟汪小菲在昨日（11月23日）正式宣布離婚，二人強調在和平氣氛下決定分開，而大S受訪時亦大方祝福前夫早日覓得第二春。

在今日（11月23日），內地媒體即報道指汪小菲已有新歡，女方更旋即被「起底」，傳聞這名內地新歡年紀不足30歲，家境富裕，財力更比汪小菲雄厚。

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▲ 徐熙媛跟汪小菲的10年婚姻告吹。（取自微博）

汪小菲新歡住超級豪宅

據內地媒體報道，汪小菲近半年身邊出現新歡，傳聞女方年僅20多歲，她為一名小演員，年輕貌美之餘，據知家境更十分好。女方家住北京朝陽區超級豪宅，其豪宅樓價比女星楊冪家還要貴。

報道又指內地狗仔隊早已「收風」知悉汪小菲有新歡，由於女方所住豪宅守衛森嚴，加上因為疫情關係，汪小菲多數待在女方家裡，故狗仔隊難捕捉兩人的親密畫面。

▲ 汪小菲被指已另結新歡。（取自微博）

外間揣測離婚原因

過往大S徐熙媛曾表示，對婚姻最後底線為忠貞，曾經說過若一段感情經過多次努力後，依然看不到未來的話，她就會選擇果斷分手。

從前汪小菲酒後失控亂說話，大S依然可以容忍，惟今次決斷作出離婚的決定，故外間揣測跟汪小菲有新歡有關。

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當年閃婚不被看好

大S徐熙媛與富二代汪小菲於昨日（11月22日）一同透過律師發表聲明，正式公布二人離婚，二人表明是在和平氣氛下決定分開。

在2011年3月，大S徐熙媛與飲食界富二代汪小菲結婚，可是當年他們閃婚不被看好，雖然大S徐熙媛與汪小菲攜手走過10年，婚後更育有一對子女，但在今年6月卻傳出婚變，至昨日驚爆二人離婚消息。

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而大S徐熙媛回應台媒表示心情平靜，更謂希望小菲永遠過得比她好。

至於離婚原因，大S解釋兩人聚少離多，漸漸變成友誼。子女的撫養權方面，大S表示子女暫時跟她生活，二人會共同撫養。大S續說沒有後悔結婚，跟前夫汪小菲是永遠朋友，大S更祝福小菲找個更適合他的伴兒。