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【跨年倒數】草蜢李克勤參演中環海濱演唱會　主辦商料16000觀眾入場

娛樂 09:00 2021/11/23

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草蜢將參演倒數騷。

將於12月31日中環海濱活動空間舉行的《2021美麗的夜香港跨年演唱會》，公布了演出歌手名單，是次觀眾座位達16,000 個，預計耗資3000萬元製作。門票將於11月25日預售。

多位歌手包括草蜢（蔡一傑和蔡一智）、杜德偉、泳兒、菊梓喬（Hana ）、Supper Moment和曾比特（Mike ）出席發布會，主辦單位透露已經連續兩年舉辦跨年騷，今年以售票方式招待16,000名觀眾。談到之前有指其他公司為主辦機構，直言之前屬誤傳。

現場上公布了部分的表演歌手名單有林子祥、李克勤、周慧敏、任賢齊、草蜢、杜德偉、泳兒、菊梓喬（Hana ）、Supper Moment、曾比特（Mike ）等，更多演出歌手將陸續公佈。月底會有第二份演出名單，預計會有14、15組演出單位。

主辦方更在發布會上並宣佈，觀看演唱會的觀眾可以憑票尾參加大抽獎。巨獎將會是一輛名貴Tesla電動車以及多部新款iPhone，稍後還會陸續將獎品加碼。詳情請密切留意主辦單位公佈的最新詳程。

杜德偉直言好開心今年可以在香港跨年，因為已經很多年無辦法在香港跨年。而草蜢則由蔡一智和蔡一傑代表出席，兩人表示未試過有無人機伴舞，「我們都希望可以快點在香港與大家跨年。」對於能夠在香港出席跨年騷，兩人自言感覺非常好，由於以往經驗多數都要在外地度過，故未能陪伴家人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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