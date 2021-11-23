【全民造星IV】首輪分組對賽A1隊伍起內訌　許廷鏗不滿：再發生即場DQ

▲ 《全民造星IV》首輪分組對賽展開，皇牌隊伍起內哄許廷鏗：「我不會認同！」

ViuTV選秀節目《全民造星IV》昨晚開展第二輪淘汰賽，60強人馬將會分成六人一組作對戰，《全民造星IV》第二回合將會從中淘汰20人剩下40強人馬繼續比賽。

昨晚（11月2日）播出的《全民造星IV》內，打頭陣上場有導師許廷鏗（Alfred）的「皇牌組別」A1隊對戰導師梁祖堯的B5隊，分別由兩位大熱人馬Marf（邱彥筒）與東東（郭東彩）領軍，被睇高一線的A1隊未上場已經起內訌，令Alfred直言：「我不會認同這個表演。」

《全民造星IV》昨晚（22日）播出第16集，終於開始第二回合的淘汰賽，礙於首回合的一對一對戰賽制，成功入圍的參賽者並非位位精英，節目組決定「手起刀落」，第二回合將由60強銳減至40強。

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▲ （節目截圖）

極速選出40強名單

60強人馬中先分為導師許廷鏗旗下的A組，以及導師梁祖堯旗下的B組，再由導師把30名參賽者分成5組、每組六人，由節目組抽出A、B各一組進行對戰，包括自選項目和指定歌曲跳舞項目。

然則再由五位評判陳輝陽、少爺占、韋羅莎、泳兒、鍾舒漫即時撳燈投票，評判會作落敗隊伍評中即時從中淘汰一人，而落敗隊伍所屬組別，需要在賽後由導師額外挑選三名成員淘汰。

每輪對決落敗一方需要淘汰四名成員，五輪比賽下來共淘汰20名參賽者，剩下就是40強人馬。

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今季《造星》的兩位導師均宣揚愛與關懷，許延鏗與參賽者熱身時表示希望能跟各位分享他過去經歷的好與壞，從而令學員愛上自己的所有強和弱。而梁祖堯則採取「自薦隊長制度」，希望由學員自薦做隊長再組成隊伍，又強調比賽中所有人都是好朋友：「雖然我們要贏，但她們不是敵人，大家都是好朋友、戰友。」

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A1隊全是許廷鏗心水

第一隊上場的是Alfred的A1隊伍，成員包括Marf（邱彥筒）、穎蕎、Ada仔（姜詠鑫）、Tengie（區廷筠）、Ika（廖芷嘉）以及安希婷。

早於記者會上，Alfred揚言他所挑選的A1組是他的心水，而確實當中的學員全都擁有歌唱實力、性格鮮明，隊伍組成的初期眾人非常齊心，不過相處下來卻發現問題多多。

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A1組練習自選項目《Monsterssssss》時，組員特地為唱歌部份較少的安希婷安排獨唱，可是喜歡「飆高音」的穎蕎則希望加入該部份。

本來組員同意穎蕎的參與能令表演氣勢更強，但太過「搶戲」的穎蕎在眾人多次提醒下仍未收斂，因而引起眾人不滿，同時令想突出自己的安希婷嗌傷了喉嚨。

▲ （節目截圖）

強勢的穎蕎屢勸不聽，又辯稱因為自己太投入演出而忘記了控制音量。

雖然她曾嘗試向安希婷道歉但不被對方接受：「show off自己不是問題，但這樣過份了，因為這不是你的solo。我不是要你講Sorry，因為我未有打算原諒你。」

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A1組員起內訌

導師許廷鏗見隊伍有爭拗，馬上介入了解，他直言對心水隊伍A1弄成如斯田地感到可惜：「我見不到這組人有繼續合作的需要，就當先輸一仗。就算表演出來好看也不是那回事，我不會認同。我知道賽制，最後晉級人選還是由我選擇，那我會整組人淘汰。」

Alfred又跟節目組透露，他跟阿祖早有共識：「如果有這些事情發生，一律即場DQ處理，這種不專業比起她們完全無才華、走音、跳舞不行、不懂演戲來說，更加致命。」

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雖說A1隊伍當中曾起內訌，但六位成員都是唱得之人，身為《全民造星IV》的第一個組合表演來說算得上出色，評判一致大讚六位的表現。

當中評判韋羅莎指，自己比起做評判更像來欣賞表演，而陳輝陽則點名讚Marf是隊友中最突出一員。

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東東任B5隊長感壓力

梁祖堯隊伍派出由東東（郭東彩）領軍的B5組別，成員有Alice（許寶恆）、Dru（鍾君珩）、潔滢（余潔滢）、Carina（李晞彤）、蘇菲（陳莉詩），阿祖希望每位隊員都可以體驗隊長的職位：「這個回合想給她們多點自由度，可以讓我從作品及排練中認識她們，了解她們的喜好、合作方式、性格等。」

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B5組由沒有表演經驗的東東擔任隊長，感壓力的東東不停追問身邊人的意見，包括其經理人KB，但同時亦因為她聽得太多外界的聲音，反而令她更為混亂。本想放任隊伍發展的阿祖最後忍不住出手，有教學經驗的阿祖為B5組安排訓練，隊員們均稱對她們的演出很有幫助。

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B5選擇改編姜濤的歌曲《Master Class》成為表演《我》，因為隊伍中的六位成員都承受著網上各種抨擊。

例如東東被指是「典型MK妹」、中性打扮的Dru被指「男人玩女團」、「翻版朱茵」Alice被認為是溫室小公主、Carina被指過份賣弄性感、潔滢被指靠家姐關係上位、蘇菲被指「扮韓妹」等，啟發她們想借表演員表達心中想法，希望觀眾及網民不要只憑她們的外表下定論。

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阿祖大讚表現概念，認為演出除了代表她們說話，亦能替過去三屆的造星參賽者說話，因為每位參賽者都承受著一樣的事情。不過B5的演出被評判指嚴重走音、力度不夠，似乎比起A1的演出遜色不少。

而接下來的「Dance battle」，兩組表現尚算平均，不過最後的選擇如何，還要看今晚《全民造星IV》的播出。